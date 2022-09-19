Словения передаст Украине десятки танков в обмен на грузовики от Германии
Словения передаст украинским военным 28 танков M-55 S. Взамен она получит от Германии 40 грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24UR.
По данным издания, соответствующее соглашение подписали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб. Отмечается, что, согласно сделке между странами, немцы передадут словенцам 35 тяжелых погрузочных машин и пять автоцистерн для воды.
При этом в офисе премьера Словении отметили, что соглашение было заключено в духе солидарности с украинским народом, который сталкивается с российской агрессией, и что этот взаимный обмен также укрепит оборонное сотрудничество между двумя странами.
Отметим, что танки M-55 S предназначены для уничтожения войск, бронетехники и других боевых машин противника. Они являются улучшенной вариацией танка Т-55, который находился на вооружении у Советского Союза.
Напомним, ранее глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ее страна не будет передавать Украине основные боевые танки западного образца напрямую, поскольку еще ни одна страна не приняла подобного решения.
Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал такое решение Германии необоснованным.
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