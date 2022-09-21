Російській ЗМІ викрили Шойгу на брехні про втрати російської армії в Україні
Дані про вбитих на війні військових РФ із повідомлення міністра оборони Сергія Шойгу менші, ніж кількість похованих військовослужбовців, про які відомо з відкритих джерел у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медиазона".
В ефірі російського телеканалу "Росія 24" показали інтерв'ю міністра оборони Сергія Шойгу. Вперше з березня він розкрив дані про втрати: за його словами, за часи вторгнення в Україну загинули 5 937 військовослужбовців.
Ця кількість менша за підрахунок загиблих, оскільки вже до початку вересня були відомі імена 6219 загиблих, а до сьогоднішнього дня їх кількість перевищила 6,6 тисячі.
Журналісти ведуть свій підрахунок за публічними повідомленнями про загибель людини - пости в соцмережах від родичів, меморіальні дошки у школах, повідомлення місцевої влади та інше.
"Таку оцінку можна назвати мінімальною, далеко не про кожну смерть стає відомо публічно", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні Шойгу назвав втрати РФ у війні та нафантазував про українські.
Також, Генштаб повідомив, що ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів.
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