Почти четверть пропавших без вести украинских военных находятся в плену

В июле власти заявили, что более 7000 украинских военных являются без вести пропавшими. Через месяц после этого заявления стало известно, сколько из них нашли в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко в эфире национального телемарафона .

Котенко рассказал, что из более 7 тысяч пропавших без вести военных, удалось отыскать около 20-25%. Их нашли в российском плену, поэтому теперь количество пропавших без вести стало меньше.

Вооруженные силы Украины сообщали о двух тысячах пропавших военных, однако по словам Котенко другую часть составляют пограничники, нацгвардейцы или работники СБУ.

Как найти пропавших без вести и военнопленных

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в своем Telegram-аккаунте сообщает, что сейчас СБУ запустила онлайн-сервис по поиску пленных и пропавших без вести лиц.

Для этого родственники или знакомые должны заполнить онлайн-заявку об обстоятельствах исчезновения человека. Также украинцев предостерегают от мошеннических схем, поскольку освобождением пленных занимаются исключительно представители государственной власти.