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Украина переломила ход войны, однако она может затянуться до 2023 года, - ISW

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 08:00
Украина переломила ход войны, однако она может затянуться до 2023 года, - ISW Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украинские войска нанесли крупное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления. Этот успех стал результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Длительное обсуждение, а затем объявление Киева о контрнаступательной операции, направленной на Херсонскую область, отвлекло российские войска от секторов, на которых украинские силы провели решающие атаки в последние несколько дней.

Вооруженные силы Украины применили HIMARS и другие западные системы для атак на российские наземные линии связи в Харьковской и Херсонской областях, создав условия для успеха операции.

Украина переломила ход войны, однако она может затянуться до 2023 года, - ISW

Украинские власти демонстративно обсуждали удары на юге, успешно вводя россиян в заблуждение относительно своих намерений в Харьковской области.

Нынешнее контрнаступление не положит конец войне, отмечают эксперты ISW. Кампания на северо-востоке Украины в итоге завершится, что позволит российским войскам восстановить устойчивую оборонительную линию и, возможно, даже провести локальные контратаки.

Украина переломила ход войны, однако она может затянуться до 2023 года, - ISW

Украине придется начинать новые контрнаступательные операции, чтобы завершить освобождение оккупированной Россией территории, в связи с этим война, скорее всего, затянется до 2023 года.

Украина переломила ход войны, однако она может затянуться до 2023 года, - ISW

Украина переломила ход войны в свою пользу. Киев, вероятно, будет все чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а Россия будет все чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление со стороны Украины, заключают эксперты.

Украина переломила ход войны, однако она может затянуться до 2023 года, - ISW

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Украинские войска нанесли крупное оперативное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в стремительном контрнаступлении.
  • 11 сентября украинские власти остановили последний действующий реактор Запорожской АЭС.
  • Министерство обороны России подтвердило, что российские войска отводятся с позиций на всей территории Харьковской области.
  • Украинские силы продвинулись в Волчанск и Великий Бурлук, к югу от международной границы.
  • Украинские силы продолжают вести позиционные бои и наносить удары по российским военным, тыловым и транспортным средствам вдоль Южной оси.
  • Российские силы провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевки и Бахмута.
  • Российские власти продолжают черпать боевые силы из различных внешних источников для поддержки операций в Украине и изо всех сил пытаются компенсировать добровольцев.
  • Успех недавних украинских контрнаступлений, вероятно, способствовал заявлению России о том, что референдумы об аннексии будут отложены на неопределенный срок.

Напомним, до этого аналитики американского Института изучения войны (ISW) уже отчитывались, что наши бойцы освободили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября.

Также специалисты утверждали, если украинские войска освободили Великий Бурлук, то это позволило им разместить силы в пределах 15 километров от международной границы, как видим из отчета Залужного о 50 км, этого пока не произошло.

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