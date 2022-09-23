Зеленський озвучив щоденні втрати ЗСУ на фронті
Щодня, у війні проти російської агресії, Україна втрачає близько 50 воїнів. З початку повномасштабного вторгнення Росії, українських героїв загинуло в п'ять разів менше ніж окупантів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в програмі "Face а Zelensky".
"У нас є оцінки втрат за добу, вони не є точними. Це близько 50 осіб на день. Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдатів і цивільних осіб залишається на цій території. Загинуло в п'ять разів менше українських воїнів, ніж російських", - заявив президент.
Як пояснює Зеленський, він отримує дані щодо втрат ЗСУ, однак з цифрами важливо бути обережними через те, що йдеться про людські життя.
"Позиція наших військових - не називати точну кількість загиблих чи поранених українських військовослужбовців. Головне питання - це точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. Ми маємо бути дуже обережними з цифрами, тому що мова йде про людські життя", - додає президент України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, пік втрат ЗСУ був у травні, коли Росія володіла перевагою, особливо на Донбаському напрямку.
Також нещодавно, як пояснювала заступник міністра оборони Ганна Маляр, втрати ЗСУ становлять понад 9 тисяч людей, однак точної цифри назвати наразі не можна, через неможливість підрахувати втрати у Маріуполі.
Тим часом наші герої, з початку повномасштабного вторгнення Росії, станом на ранок 23 вересня, знищили близько 56 тисяч окупантів.
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