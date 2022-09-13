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Возможны ли мирные переговоры с Россией: ответ главы МИД

Новина українською →
Украина, Вторник 13 сентября 2022 09:48
Возможны ли мирные переговоры с Россией: ответ главы МИД Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Россия проявит реальный интерес к переговорам лишь тогда, когда ее позиции максимально ослабнут. Пока же в Кремле продолжают заявлять о "выполнении ее требований".

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как отметил министр, базовый принцип заключается в том, что мы воюем с Россией не ради того, чтобы получить возможность с ними поговорить, а ради того, чтобы одержать победу.

"Это абсолютный настрой не только на всех уровнях украинской власти, но и в украинском обществе мы тоже видим эту заряженность на победу", - добавил Кулеба.

По его словам, если внимательно следить за сигналами из России, то действительно с определенной периодичностью они вспоминают слово "переговоры".

"Потом это слово исчезает, потом вспоминают снова. Но каждый раз это упоминание сопровождается добавлением элемента, что "Россия готова говорить о выполнении ее требований". И это, соответственно, нивелирует само упоминание о переговорах", - сказал он.

Кулеба уверен, что цели России пока остаются неизменными.

"Россия хочет полного поражения Украины. Скажем так, полной перезагрузки Украины тем или иным способом. Зависит от того, какие территории они смогут удержать. Пока им не удается стабилизировать линию фронта, но никто не должен иметь никаких сомнений насчет конечных целей России. Это не какая-то территория Украины, это перезагрузка всей Украины", - считает министр.

Напомним, по данным опроса компании Info Sapiens, абсолютное большинство украинцев не готовы ни на какие уступки России для заключения мира.

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