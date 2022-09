Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны

За последний месяц ситуация на передовой значительно изменилась. Украинское контрнаступление в сентябре позволило деоккупировать значительные территории на юге и востоке. И если в Херсонской области продвижение пока не настолько быстрое, то в Харьковской противника удалось оттеснить за реку Оскол. Также есть успехи в Донецкой и Луганской областях.

Фото: как изменилась ситуация за месяц (deepstatemap.live)

По состоянию на сегодня удалось вернуть под контроль города Балаклея, Изюм, Купянск, Святогорск (Донецкая область), а также десятки сел и поселков в вышеуказанных регионах. Как отметили в Министерстве обороны, только в Харьковской области в ходе контрнаступления была освобождена территория площадью порядка 8 500 квадратных километров, а в общей сложности - порядка 9 000.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) подготовили интерактивную карту того, как ситуация менялась на протяжении первых 200 дней полномасштабной войны.

The first 200 days of Russia's invasion of Ukraine as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar.



Ukrainian forces have liberated more than 60,000 square kilometers of territory since April. pic.twitter.com/UNTHihw5UL