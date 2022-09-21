Шойгу назвав втрати РФ у війні та нафантазував про українські
За даними Міноборони РФ, на сьогоднішній день втрати Росії складають майже 6 тисяч військових.
Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення.
"Наші втрати на сьогодні 5 937 осіб і тут не можу відзначити, наших хлопців, які мужньо виконують свій обов'язок. Не можу сказати про наших медиків - із загальної кількості поранених близько 90% повернулися до ладу. Це хлопці, які пройшли через наші госпіталі та продовжують службу", - заявив він.
При цьому Шойгу заявив, що Україна у війні втратила понад 100 тисяч людей убитими та пораненими.
Зазначимо, що на сьогоднішній день, за даними Генштабу ЗСУ, ліквідовано понад 55 тисяч російських окупантів.
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