Росіяни тікають, а світ критикує. Чим може обернутися мобілізація для Путіна​​​​​

Президент Росії Володимир Путін на тлі провалів війни в Україні оголосив про мобілізацію. Росіяни шукають варіанти залишити країну, "відкосити" від армії, а світова спільнота критикує погрози Кремля.

РБК-Україна зібрало реакції закордонних лідерів та все, що відомо про ситуацію в цій країні на даний момент.

Мобілізація у Росії

Очікуване рішення про мобілізацію було оголошено вранці. За словами Путіна, вона нібито буде частковою і пов'язана з необхідністю "захисту батьківщини". Мобілізаційні заходи розпочалися з 21 вересня.

"Призову на військову службу підпадають лише ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід", - уточнив російський диктатор.

За день до цього Держдума ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час". Ймовірно, щоб зробити призов добровільно-примусовим та ускладнити звільнення військовослужбовців. В опублікованому сьогодні президентському указі один з пунктів виявився засекреченим. Кремлівський прес-секретар Дмитро Пєсков натякнув, що він стосується плану щодо кількості мобілізованих .

Водночас міністр оборони Сергій Шойгу додав, що мобілізації підлягають трохи більше 1% з ресурсу майже у 25 млн осіб.

"Під час часткової мобілізації будуть призвані загалом 300 тисяч резервістів", - наголосив він.

Що відбувається в Росії зараз

Після звернення Путіна правозахисний рух "Весна" закликав вийти на антивоєнні протести в регіонах о 19:00 за місцевим часом. У деяких великих містах вони вже почалися .

Декілька десятків людей вийшли на акції в Улан-Уде та Іркутську . В останньому силовики розігнали мітингувальників, затримано кількох осіб. В інших містах поліція намагається вести бесіди з учасниками, перевіряючи документи та пропонуючи розійтися.

Також надходять повідомлення про протести в Хабаровську та Якутську , готується акція в Новосибірську та Барнаулі . Декілька десятків осіб вийшли на вулиці в Томську, там теж почалися затримання. Наразі відомо, що автозаки забрали близько 15 учасників.

Затримання відбуваються також на акціях у Красноярську .

Як повідомляють російські Telegram-канали, силовики у великих містах приведені у повну готовність для розгону несанкціонованих протестів.

Крім того, після звернення Путіна стало відомо, що росіяни масово розкупили квитки до інших країн . За даними квиткових операторів, немає місць на найближчі рейси до Грузії, Туреччини, Вірменії та Азербайджану, куди громадянам РФ не потрібні візи.

Фото: росіяни масово розкупили квитки до інших країн (t.me/svobodnieslova)

Ближче до полудня з продажу зникли прямі квитки з Москви до Ташкента, Баку, Бішкека та Астани, "але варіанти з пересадками ще є". Надходять також повідомлення з Бурятії, де зараз є великий ажіотаж серед охочих виїхати до Монголії.

Ще вчора у топ-трендів Google у Росії були запити на тему мобілізації, отримання відстрочки від служби в армії та варіантів покинути країну. Сьогодні ця тенденція продовжилася, а останнім часом набирає популярності пошуковий запит "як зламати руку", щоб відкосити від призову.

Фото: пошукові тренди у Росії

Реакція України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що указ про мобілізацію на 210-й день війни проти України показує, як у Москви "все йде за планом" . За його словами, росіяни, які вимагали знищити Україну, окрім перспективи вирушити на війну отримали санкції, закриті кордони та в'язницю за дезертирство.

Секретар РНБО Олексій Данілов висловився різкіше, назвавши мобілізацію "програмою утилізації росіян" .

"План Путіна "Бермудський трикутник" - комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації - в'язниця - ПВК "Вагнер". Далі: український фронт - ліквідація - "Біла лада"", - зазначив він.

На думку радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, у першу хвилю мобілізації Росія зможе поставити під рушницю максимум 40-50 тисяч осіб . Це не означає, що вже завтра вони з'являться в Україні, а нездатність швидко підготувати їх та озброїти означає для російських солдатів вірну смерть.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що резервісти підуть на поповнення нинішніх з'єднань, які зазнали втрат в Україні. А сьогоднішній указ Путіна свідчить про втрати, що зашкалюють .

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін хоче втопити нашу країну у крові російських солдатів . Причому сьогоднішня промова не принесла жодних сюрпризів і показала, що противник має проблеми з офіцерами та іншими військовими кадрами.

"Ми вже знаємо, що вони мобілізували кадетів, хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти загинули. Вони навіть не могли закінчити своєї освіти. Всі ці люди не можуть боротися. Вони приходять до нас і вмирають", - заявив він в інтерв'ю німецькому BILD.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що російський президент виявив неповагу до країн , які закликають до завершення війни в Україні. Зокрема, на адресу Китаю, Туреччини, Індії, Мексики іншим країнам Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Що кажуть у світі

Великобританія

Британський міністр оборони Бен Воллес наголошує, що це перша з часів Другої світової війни мобілізація у кордонах сьогоднішньої Росії. І вона є визнанням Путіна того, що його вторгнення зазнає невдачі .

"Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна виграє цю війну, міжнародне співтовариство єдине, а Росія стає глобальним вигнанцем", - додав Воллес.

Міністр закордонних справ Джилліан Кіган зазначила, що новини з Москви з паралельним ядерним шантажем є тривожною ескалацією .

США

Схожої позиції дотримується посол США в Україні Бріджіт Брінк. Незважаючи на нову загрозу з Росії, Вашингтон продовжить надавати підтримку Києву.

"Фальшиві "референдуми" та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію", - зазначила дипломат.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Путін зазнає труднощів , оскільки хоче задіяти у війні майже вдвічі більше особового складу російської армії, ніж було на початку вторгнення.

За його словами, росіяни зазнали десятків тисяч втрат.

"У нього (Путіна, - ред.) жахливий бойовий дух, згуртованість підрозділів на полі бою, командування та управління досі не вирішені. У нього проблеми з дезертирством, і він змушує поранених повертатися в бій. Отже, очевидно, що людські ресурси - це проблема для нього", - заявив Кірбі.

Як пише видання Politico, сьогоднішню промову президента Джо Байдена на Генеральній асамблеї ООН терміново переписують після новин з Росії.

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Фото: промову Байдена на Генасамблеї ООН терміново переписують через Путіна (GettyImages)

НАТО

Генсек організації Єнс Столтенберг зазначає, що Путін зробив помилку і прорахувався у війні проти України . Мобілізація не покращить ситуацію, російська армія залишається так само слабкою і погано оснащеною, а також відчуває серйозні логістичні проблеми.

"Путін думав, що за кілька днів візьме Київ та Україну, але помилився. Його сьогоднішнє рішення про мобілізацію ще раз показує, що Путін зробив невірний розрахунок і припустився стратегічної помилки", - заявив він.

Нідерланди

Прем'єр-міністр Марк Рютте бачить у цьому ознаки паніки . На його думку, це не слід сприймати як пряму загрозу повномасштабної війни із Заходом.

"Мобілізація, заклик до "референдуму" на Донбасі - все це ознака паніки. Його риторика про ядерну зброю - це те, що ми вже чули багато разів. Це все частина риторики, яку ми знаємо. Я б порадив зберігати спокій", - зазначив він. він.

Бельгія

Його бельгійський колега Олександр де Кроо погоджується з тим, що треба зберігати холодну голову.

"Ми не повинні підливати олію у вогонь. Ми не повинні провокувати. З іншого боку, нас теж не слід залякувати. Ми повинні чітко дотримуватися своєї позиції і продовжувати підтримувати Україну", - сказав він.

Польща

Глава польського уряду Матеуш Моравецький вважає, що рішення про мобілізацію лише наголошує на планах Росії знищити Україну та змінити її кордони . За його словами, Захід має зробити все, щоби не дозволити цього.

"Ми зробимо все можливе із нашими союзниками, щоб НАТО ще більше підтримало Україну, щоб вона могла захистити себе", - заявив він.

Латвія

В уряді Латвії оголосили, що з метою безпеки не видаватимуть гуманітарні чи інші візи росіянам, які ухиляються від мобілізації. Також у силі залишаються всі обмеження, що діють з 19 вересня.

Литва

Литовська сторона у відповідь привела свої війська до підвищеної бойової готовності. А в Міністерстві закордонних справ зазначають, що мобілізація та ядерний шантаж залишаються єдиною тактикою Путіна.

Естонія

Естонія називає рішення про мобілізацію "дурним та панічним кроком". Крім того, Таллінн готує пакет заходів у відповідь, але поки не розкриває його зміст.

Чехія

Чеський прем'єр Петр Фіала називає заяву Путіна доказом того, що Росія є єдиним агресором у світі .

"Це спроба подальшої ескалації війни, розв'язаної Росією в Україні, і ще один доказ того, що Росія є єдиним агресором", - наголосив він.

А президент Мілош Земан, який до повномасштабного вторгнення займав до певної міри проросійську позицію, наполягає на збільшенні військової допомоги Україні.