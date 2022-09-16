Пока рано говорить об окончании войны с Россией, - Зеленский

Несмотря на успешное и быстрое контрнаступление в Харьковской области, на сегодняшний день еще рано говорить об окончании войны Украины против РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.