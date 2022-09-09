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Украина завершит войну на своих условиях и с возвращенными территориями, - Блинкен

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 13:47
Украина завершит войну на своих условиях и с возвращенными территориями, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден в том, что Украина самостоятельно будет решать на каких условиях завершится война и сделает это уже после возвращения всех оккупированных Россией территорий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Во время беседы с журналистами на пути в Брюссель, Блинкен заявил, что Украина планирует завершить войну дипломатически, однако для этого необходимы две стороны для переговоров. Между тем Россия не проявляет никаких признаков заинтересованности в этом.

"Они должны определить на каких условиях они захотят взаимодействовать и заниматься дипломатией. Президент Зеленский четко заявил, что когда это закончится, это закончится дипломатией, но для серьезной дипломатии нужны двое. А одного из этих двух нет и нет никаких признаков, что он появится, и речь идет о России", - заявил Блинкен.

Государственный секретарь США отметил, что суверенитет и независимость Украины должны быть подтверждены возвращением всех оккупированных территорий. В то же время главе Кремля Владимиру Путину уже никогда не удастся убедить кого-то в том, что Украина якобы "не является самостоятельной страной и принадлежит России".

"Эта игра уже закончена. Путин здесь проиграл", - добавил Блинкен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 8 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев. Издание раскрывало все подробности встречи.

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