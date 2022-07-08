Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны

По состоянию на июля 2022 года в секторе обороны и безопасности Украины задействованы более миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова на конференции Forbes .

По его словам, в ряды Вооруженных сил Украины мобилизованы до 700 000 украинцев, в пограничных войсках - до 60 000, Национальной ардии - до 90 000, Национальной полиции - до 100 000.

"У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", - сказал Резников.