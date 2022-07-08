ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны

Новина українською →
Киев, Пятница 08 июля 2022 17:30
Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на июля 2022 года в секторе обороны и безопасности Украины задействованы более миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова на конференции Forbes.

По его словам, в ряды Вооруженных сил Украины мобилизованы до 700 000 украинцев, в пограничных войсках - до 60 000, Национальной ардии - до 90 000, Национальной полиции - до 100 000.

"У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", - сказал Резников.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич рассказал РБК-Украина, что военное положение, вероятно, не закончится 23 августа, но планов расширять мобилизацию нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Алексей Резников
NEWS
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
DAILY
Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал