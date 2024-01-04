Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
Німеччина сьогодні, 4 січня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву нову зенітну систему Skynex.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
Зазначається, що Україна отримала нову зенітну самохідну установку Skynex разом із боєприпасами.
Також Берлін передав додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, а також боєприпаси до Leorard 2A6.
Що ще отримали ЗСУ
- 10 БМП Marder;
- 2 РЛС TRML-4D;
- 9080 боєприпасів 155 мм;
- 2 танки для розмінування WISENT;
- 1 танк-мостоукладач Biber;
- 3350 бойових касок;
- 30 систем виявлення дронів;
- 10 наземних оглядових РЛС GO1;
- 10 вантажівок Zetros;
- 3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп;
- 34 інших транспортних засоби;
- 305 штурмових гвинтівок МК 556;
- 0,75 млн патронів;
- 1152 зимових маскувальних сіток.
Що Німеччина передасть Україні в майбутньому
- 4 зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM;
- 1 система ППО Skynex з боєприпасами до неї;
- 20 систем виявлення безпілотників;
- 26 850 бойових шоломів;
- 41 вантажівка Mercedes;
- 4 695 штурмових гвинтівок MK 556;
- 0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї
- 8 000 протитанкових мін.
Допомога Україні від Німеччини
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Раніше Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.
Нещодавно Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.
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