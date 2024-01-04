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Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї

Четвер 04 січня 2024 19:50
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Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї Архівне фото: Німеччина передала Україні новий пакет зброї (skynex rheinmetall com)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина сьогодні, 4 січня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву нову зенітну систему Skynex.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала нову зенітну самохідну установку Skynex разом із боєприпасами.

Також Берлін передав додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, а також боєприпаси до Leorard 2A6.

Що ще отримали ЗСУ

  • 10 БМП Marder;
  • 2 РЛС TRML-4D;
  • 9080 боєприпасів 155 мм;
  • 2 танки для розмінування WISENT;
  • 1 танк-мостоукладач Biber;
  • 3350 бойових касок;
  • 30 систем виявлення дронів;
  • 10 наземних оглядових РЛС GO1;
  • 10 вантажівок Zetros;
  • 3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп;
  • 34 інших транспортних засоби;
  • 305 штурмових гвинтівок МК 556;
  • 0,75 млн патронів;
  • 1152 зимових маскувальних сіток.

Що Німеччина передасть Україні в майбутньому

  • 4 зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM;
  • 1 система ППО Skynex з боєприпасами до неї;
  • 20 систем виявлення безпілотників;
  • 26 850 бойових шоломів;
  • 41 вантажівка Mercedes;
  • 4 695 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї
  • 8 000 протитанкових мін.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.

Нещодавно Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.

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