Польські фермери поновили протест на КПП "Медика-Шегині": що відбувається на кордоні

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

КПП "Медика-Шегині" знову заблокований

"За наявною інформацією, яку надавали польські прикордонники, сьогодні близько 09:00 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика" (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", поновилося блокування руху для вантажних транспортних засобів", - розповів Демченко.

За його словами, у зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

Також він розповів, що на цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок. Водночас організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусам та легкового транспорту.

"Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускатися через кордон", - додав Демченко.

Прикордонники нагадують, що з 24 грудня 2023 року блокування руху вантажівок в пункті пропуску "Шегині-Медика" було призупинено. За цей час за добу на вʼїзд в Україну проїжджало близько 300 ваговозів.

Польські ЗМІ також підтверджують блокаду

Разом з тим у польських ЗМІ вже з'явилася інформація, що фермери із асоціації "Ошукане село" відновили блокування пункту пропуску у "Медиці".

"Ми хочемо підписати угоду, двосторонню угоду, тобто між міністерством і фермерами, якщо така угода буде підписана, протест буде призупинено якнайшвидше", - заявив лідер протестувальників Роман Кондров, передає Polsat News.

За його словами, цього разу акція протесту матиме більш жорстку форму - за годину пропускатимуть лише одну вантажівку з черги.

Водночас страйкарі визнали, що задоволені переговорами з урядом, який намагається домогтися, аби блокада була припинена.

"Ми задоволені переговорами і з міністром, і з воєводою. Але треба підкреслити, що щодо цих переговорів, які відбулися на кордоні, була створена лише робоча записка", - сказав Кондров.



Фермер зазначив, що протестувальники "очікують конкретних письмових заяв", тому вирішили відновити акцію.

Які вимоги польських фермерів?

Ще вчора польські фермери заявляли, що відновлять блокаду пункту пропуску "Медика - Шегині" 4 січня, якщо не отримають письмових гарантій щодо виконання їхніх вимог.

Зокрема, вони вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін. Лідер протестувальників запевнив, що "письмові гарантії автоматично припинять блокаду пункту пропуску".

Своєю чергою в польському уряді пообіцяли, що намагатимуться

переконати страйкарів перестати блокувати пропуск вантажівок на кордоні з Україною.

Які пункти пропуску також заблоковані?

Нагадаємо, що в пунктах пропуску "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Гребенне" ускладнення руху вантажівок триває від 6 листопада минулого року. У зв’язку з чим, станом на ранок сьогодні на цих напрямках з боку суміжної сторони на в’їзд в Україну очікують 850 вантажівок.

І примітним залишається те, що найменше вантажівок пропускається через найбільший інфраструктурний напрямок "Ягодин - Дорогуськ", про це напередодні розповів речник ДПСУ в ефірі телемарафону.

"Це фактично за минулу добу трошки більше 100 транспортних засобів. Днями було ще менше. В окремі дні може бути більше. Але фактично це зниження десь в разів 10", - сказав Демченко.

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