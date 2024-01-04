Саки, Новофедорівка, Євпаторія. В окупованому Криму лунають вибухи

Надвечір 4 січня в різних містах окупованого Криму чули звуки вибухів. Зокрема про небезпеку повідомляли в Саках, Новофедорівці, Євпаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крымский ветер" .

За даними Telegram-каналу, у Саках, Новофедорівці, Євпаторії та Віліному місцеві жителі чули вибухи.

Тим часом російські пабліки повідомляють про атаки безпілотників.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня у тимчасово окупованому Криму вже лунали вибухи. Їх чули у Севастополі та Євпаторії.

У мережі публікували фото та відео, на яких можна було помітити густий дим після вибухів.

Пізніше у Страткомі Збройних сил України повідомили про те, що наші військові вдарили по пункту з'єднання російських окупаційних військ біля Севастополя.

При цьому командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за бездоганну роботу.

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