Займання Су-34 на аеродромі Росії. В ГУР показали відео зі спецоперації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки України.

Як відзначають у розвідці, літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил Росії.

Наразі причини займання уточнюються.

Що передувало

"Шагол" є військовим аеродромом Челябінська, де базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

Су-34, який сьогодні горів на вищезгаданому аеродромі, є багатофункціональним винищувачем, який сконструйований для завдання точних ракетно-бомбових ударів по наземних й повітряних цілях.

Як розповіло джерело РБК-Україна в спецслужбах, займання винищувача є операцією розвідки України.