ua en ru
Чт, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Займання Су-34 на аеродромі Росії. В ГУР показали відео зі спецоперації

Четвер 04 січня 2024 13:30
UA EN RU
Займання Су-34 на аеродромі Росії. В ГУР показали відео зі спецоперації Фото: Займання Су-34 на аеродромі Росії. В ГУР показали відео зі спецоперації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На аеродромі "Шагол" російського Челябінську згорів тактичний винищувач-бомбардувальник Су-34. Причини займання уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки України.

Як відзначають у розвідці, літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил Росії.

Наразі причини займання уточнюються.

Що передувало

"Шагол" є військовим аеродромом Челябінська, де базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

Су-34, який сьогодні горів на вищезгаданому аеродромі, є багатофункціональним винищувачем, який сконструйований для завдання точних ракетно-бомбових ударів по наземних й повітряних цілях.

Як розповіло джерело РБК-Україна в спецслужбах, займання винищувача є операцією розвідки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО після атак Росії
Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО після атак Росії
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту