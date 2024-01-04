ЗСУ знищили командний пункт окупантів під Севастополем
У декількох містах окупованого Криму сьогодні, 4 січня, лунали вибухи. Очевидці стверджували про "прильоти".
Детально про те, що сталося в Криму читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувались дані з Telegram-каналів Повітряних Сил, СтратКому ЗСУ, окупаційного голови Севастополя Михайла Развожаєва.
Вибухи у Севастополі
За даними Збройних сил, сьогодні, 4 січня, близько 15:00 поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.
Реакція Повітряних сил
Як зазначили у Повітряних силах, операція була проведена за допомогою українських пілотів. Їм подякували за проведену роботу.
"Вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", - написав Олещук.
Він також натякнув на те, що очікує від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії, який вони днями поширювали під час масованої атаки по Україні.
Тоді в РФ заявили про нібито влучання в один зі штабів, де знаходився заступник головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ять генералів ЗСУ.
Що заявили окупанти?
Російська окупаційна влада заявила, що їх ППО відпрацювало по ворожих цілях. Однак у Севастополі є пошкодження. При цьому вони не признають влучання у військовий об'єкт.
Розвожаєв заявив, що від обстрілів нібито постраждав один дорослий та шестирічна дитина.
Він заявив про нібито падіння осколків у різних частинах міста.
Вибухи в Криму 4 січня
Близько о 15:40 на території Севастополя тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські терористи перекрили рух по Керченському мосту.
Майже протягом години росіяни жалілись на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи.
Одна з ракет, як стверджувало місцеве видання, ймовірно, влучила по військовій частині в Севастополі.
Усі подробиці сьогоднішньої атаки на Крим - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.