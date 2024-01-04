РФ вдарила по кількох енергооб'єктах у Кропивницькому, 8 поранених. Нові подробиці атаки
Під обстріл окупантів у Кропивницькому 4 січня потрапило кілька підприємств енергетики. Вісім працівників постраждали, один загинув.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"Під час чергової ракетної атаки по Кропивницькому ворог запустив, ймовірно, ракету Х-59. Пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам", - розповів він.
Але, за його словами, найтрагічніше, що постраждали робітники.
"Вісім робітників з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в лікарню. Один робітник, на жаль загинув", - зазначив Райкович, додавши, що він працював автослюсарем.
Стан поранених
У всіх поранених осколкові поранення.
"Медики обласної лікарні та ЛШМД оперативно надали допомогу. Всі, хто потребував стаціонарної допомоги, під опікою лікарів", - зазначив голова ОВА.
На об’єктах, за даними голови ОВА, наразі досі працюють працівники ДСНС.
"Пожежу одного автомобіля оперативно ліквідовано. Триває обстеження кількох частково зруйнованих будівель. Також було пошкоджено лінію електропередач", - додав він, зазначивши, що в окремих районах міста були перебої з електропостачанням і водою, але наразі все відновлено.
Обстріл Кропивницького
4 січня у Кропивницькому пролунали вибухи. Тоді Райкович просив нічого не викладати в соцмережі, пообіцявши розповісти подробиці того, що сталося пізніше.
Незабаром стало відомо, що російські війська атакували підприємство у Кропивницькому. Повідомлялося про загиблого та поранених, але їх икількість не уточнювалась.
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