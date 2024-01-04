ua en ru
Чт, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили артилерією по Миколаївській області: частина регіону без світла

Очаків, Четвер 04 січня 2024 08:28
UA EN RU
Росіяни вдарили артилерією по Миколаївській області: частина регіону без світла Фото: частина Миколаївської області знеструмлена 4 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зранку 4 січня вдарили з артилерії по Миколаївській області. Внаслідок атаки частина області без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram та Миколаївобленерго.

Близько 6:46 росіяни завдали артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок цього сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Також о 7:33 окупанти ще вдарили з артилерії по Очакову.

Відомо, що після артобстрілу виникла аварія. Було знеструмлено Миколаївський, Очаківський та Березанський райони Миколаївської області.

Енергетики вже працюють над відновленням світла. Зазначається, що у Миколаївському районі вже починають відновлювати електроенергію. Інші споживачі поки знеструмлені.

Ситуація у Миколаївській області

Частина Миколаївської області була окупована російськими загарбниками у перші тижні повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року під час контрнаступу ЗСУ звільнили території Миколаївської області.

Проте зараз росіяни часто обстрілюють прифронтові громади області, зокрема Очаків.

Також під час масової атаки у Миколаївській області збили ворожі дрони-камікадзе. У Миколаєві через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область відключеня світла Електроенергія Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни атакували Україну вночі ракетами та дронами: скільки збила ППО
Росіяни атакували Україну вночі ракетами та дронами: скільки збила ППО
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту