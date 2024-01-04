ЗСУ знешкодили сім ворожих дронів у Нікопольському районі

Збройні сили України сьогодні, 4 листопада, знешкодили сім російських дронів у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РВА Євгена Євтушенка .

РФ намагалася атакувати Нікопольський район за допомогою восьми дронів

Зазначається, що з самого ранку росіяни тероризували населені пункти Нікопольського району.

"Під ворожий вогонь потрапили Нікополь та села Марганецької, Червоногригорівської та Покровської сільської громад", - йдеться в заяві.

Фото: Наслідки ударів (t.me/Yevtushenko_E)

Для вогневого ураження було задіяно вісім БпЛА-камікадзе та здійснено шість обстрілів зі ствольної артилерії.

ЗСУ знешкодили майже всі дрони РФ

Євтушенко повідомив, що було пошкоджено вісімнадцять приватних будинків, три господарські споруди, приватне і промислове підприємства, автотранспорт, гаражі, лінії газо- та електромережі.

Сили оборони України знешкодили сім БпЛА-камікадзе з восьми. У межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Сьогодні повідомлялось, що росіяни вдарили по Нікополю в Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.