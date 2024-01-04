ua en ru
Чт, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знешкодили сім ворожих дронів у Нікопольському районі

Нікопольський район, Четвер 04 січня 2024 21:49
UA EN RU
ЗСУ знешкодили сім ворожих дронів у Нікопольському районі Архівне фото: ЗСУ знешкодили сім ворожих дронів у Нікопольському районі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України сьогодні, 4 листопада, знешкодили сім російських дронів у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

РФ намагалася атакувати Нікопольський район за допомогою восьми дронів

Зазначається, що з самого ранку росіяни тероризували населені пункти Нікопольського району.

"Під ворожий вогонь потрапили Нікополь та села Марганецької, Червоногригорівської та Покровської сільської громад", - йдеться в заяві.

Фото: Наслідки ударів (t.me/Yevtushenko_E)

Для вогневого ураження було задіяно вісім БпЛА-камікадзе та здійснено шість обстрілів зі ствольної артилерії.

ЗСУ знешкодили майже всі дрони РФ

Євтушенко повідомив, що було пошкоджено вісімнадцять приватних будинків, три господарські споруди, приватне і промислове підприємства, автотранспорт, гаражі, лінії газо- та електромережі.

Сили оборони України знешкодили сім БпЛА-камікадзе з восьми. У межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Сьогодні повідомлялось, що росіяни вдарили по Нікополю в Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нікополь Дніпропетровська область Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
ЗСУ знищили командний пункт окупантів під Севастополем
ЗСУ знищили командний пункт окупантів під Севастополем
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту