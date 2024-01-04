Росія вже запускала по Україні північнокорейські балістичні ракети, - Білий дім

Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використовували для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

За словами Кірбі, дальність балістичних ракет, які придбала Росія у Північної Кореї, становить 900 кілометрів.

"30 грудня 2023 року російські війська запустили як мінімум одну північнокорейську балістичну ракету по території України. Судячи з усього, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня Росія запустила кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні, у тому числі в рамках нічної повітряної атаки", - заявив Кірбі.

Фото: траєкторія польоту північнокорейської балістичної ракети 30 грудня (натисніть, щоб збільшити)

При цьому, як додав координатор Ради національної безпеки Білого дому, Росія веде переговори щодо придбання балістичних ракет у Ірану.

На цьому фоні Кірбі закликав Конгрес схвалити нове фінансування допомоги Україні у розмірі понад 60 млрд доларів.

Що передувало

Нагадаємо, Північна Корея є союзником Росії у війні проти України. Вона, зокрема, надає країні-агресору військову допомогу.

Ще наприкінці вересня західні ЗМІ писали про те, що Північна Корея постачає до Росії 152-мм артилерійські снаряди, а також ракети типу "Катюша".

Вже у листопаді західні журналісти повідомляли, що Пхеньян передав російським військовим мільйон артилерійських снарядів.

Також південнокорейські військові заявляли, що Північна Корея могла передати Росії балістичні ракети малої дальності.