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Україна запровадила режим тиші в окупованих Олешках для гуманітарної операції

03:00 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Україна запровадила режим тиші в окупованих Олешках для гуманітарної операції Фото: зруйновані окуповані Олешки (t.me/dmytro_lubinetzs)
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З 03:00 27 жовтня Україна запровадила режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Тиша потрібна, щоб доставити допомогу жителям міста і підготувати вихід цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Припинення вогню встановлюють виключно для гуманітарної операції. Її мета:

  • доставити допомогу жителям, які зараз перебувають у місті;
  • підготувати вільне пересування цивільних з Олешок.

Сили оборони, за словами Генштабу, роблять усе можливе, щоб допомогти людям і забезпечити їхню безпеку.

У Генштабі закликають бути особливо обачними з інформацією і користуватися лише офіційними джерелами. Не варто довіряти неперевіреним повідомленням і поширювати чутки про маршрути, час і місця пересування людей та гуманітарних колон.

Такі дані можуть поставити під загрозу безпеку цивільних і самої операції.

Про локальне припинення вогню в районі Олешок Україна і Росія домовилися за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Операція з деблокування міста передбачає розмінування доріг, відкриття гуманітарних коридорів для вільного виїзду людей і доставку ліків та продуктів.

Олешки та сусідні громади Херсонщини опинилися на межі виживання. Місто перебуває в повній блокаді, дороги заміновані, а населення страждає від штучно створеного голоду. Російські окупанти, за даними РБК-Україна, використовують місцевих як "живий щит" і зривають евакуацію, тож українським військовим доводилося скидати людям їжу з дронів.

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