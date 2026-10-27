Україна запровадила режим тиші в окупованих Олешках для гуманітарної операції
З 03:00 27 жовтня Україна запровадила режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Тиша потрібна, щоб доставити допомогу жителям міста і підготувати вихід цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Припинення вогню встановлюють виключно для гуманітарної операції. Її мета:
- доставити допомогу жителям, які зараз перебувають у місті;
- підготувати вільне пересування цивільних з Олешок.
Сили оборони, за словами Генштабу, роблять усе можливе, щоб допомогти людям і забезпечити їхню безпеку.
У Генштабі закликають бути особливо обачними з інформацією і користуватися лише офіційними джерелами. Не варто довіряти неперевіреним повідомленням і поширювати чутки про маршрути, час і місця пересування людей та гуманітарних колон.
Такі дані можуть поставити під загрозу безпеку цивільних і самої операції.
Про локальне припинення вогню в районі Олешок Україна і Росія домовилися за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Операція з деблокування міста передбачає розмінування доріг, відкриття гуманітарних коридорів для вільного виїзду людей і доставку ліків та продуктів.
Олешки та сусідні громади Херсонщини опинилися на межі виживання. Місто перебуває в повній блокаді, дороги заміновані, а населення страждає від штучно створеного голоду. Російські окупанти, за даними РБК-Україна, використовують місцевих як "живий щит" і зривають евакуацію, тож українським військовим доводилося скидати людям їжу з дронів.