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Військові РФ знову обстріляли центр Херсону: є поранена

Херсон, Четвер 04 січня 2024 18:07
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Військові РФ знову обстріляли центр Херсону: є поранена Фото: росіяни обстріляли Херсон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації сьогодні, 4 січня, обстріляли центр Херсону. Через ворожу атаку постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської обласної державної адміністрації.

"Росіяни обстріляли центральну частину Херсона", - повідомили в адміністрації.

Один з ударів, за даними ОДА, прийшовся по житловому будинку, в результаті чого було поранено 87-річну жінку.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, 26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області.

Також поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, зокрема двоє цивільних віком 34 та 51 рік.

Після цього Мінреінтеграції заявили про посилення заходів безпеки для пасажирів.

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