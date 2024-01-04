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"Укрпошта" почала новий етап видачі пенсіонерам по п’ять LED-ламп

Україна, Четвер 04 січня 2024 09:17
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"Укрпошта" почала новий етап видачі пенсіонерам по п’ять LED-ламп Фото: пенсіонери можуть отримати п’ять LED-ламп у всіх відділеннях "Укрпошти" з 4 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Програма видачі пенсіонерам по п’ять LED-ламп з 4 січня запрацювала у 23 тис. населених пунктах по всій країні. Раніше лампи видавали тільки в селах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".

"Відтепер пенсіонери можуть обміняти додатково до 5 нових LED-ламп у відділеннях "Укрпошти" українських міст, крім тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Правила залишаються незмінними: для обміну LED-ламп у відділенні, пенсіонерам слід мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та активний номер телефону. Обміняти додаткові енергоощадні лампи пенсіонери можуть безкоштовно, поки світлодіоди є в наявності.

"Цього разу для участі в програмі пенсіонерам не обов'язково мати старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділень "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп", - розповіли в прес-службі.

Програма обміну

Нагадаємо, в Україні з січня 2023 кожному мешканцю надали можливість обміняти 5 ламп розжарювання на LED-лампи. Така програма була введена для економії електроенергії на тлі постійних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, наприкінці 2023 року пенсіонери отримали можливість отримати ще по п’ять лам. Їх почали видавати з 5 грудня у всіх сільських відділеннях "Укрпошти".

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