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Війська РФ завдали ракетного удару по центру Курахового Донецької області (фото наслідків)

Курахове, Четвер 04 січня 2024 03:57
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Війська РФ завдали ракетного удару по центру Курахового Донецької області (фото наслідків) Фото: Російські війська завдали ракетного удару по центру Курахового (t.me/VadimFilashkin_donoda/108)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни в ніч проти 4 січня завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області. Зруйновано дитячий садок та школу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Близько опівночі росіяни випустили по місту ракети - зруйнували дитсадок, школу, профілакторій та кафе. Крім того, пошкоджено багатоповерхівки", - написав начальник Донецької ОВА.

Також Філатов виставив фотографії наслідків ракетного удару. На них зображено зруйновані чи частково пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Фото: наслідки ракетного удару росіян по центру Курахове (t.me/VadimFilashkin_donoda/108)

На щастя обійшлося без постраждалих. Наслідки удару встановлюються.

"За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає. Усі обставини та наслідки удару встановлюємо", – повідомив Філашкін.

Обстріл Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста Донецької області, особливо прифронтові. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав людей евакуюватися.

Так, 3 січня російські війська обстріляли Авдіївку ракетами. В результаті є загиблий та поранений.

Також окупанти обстріляли місто Гірник та потрапили до житлового будинку. Поранений підліток.

1 січня росіяни з артилерії обстріляли Авдіївку. Внаслідок цього загинула жінка.

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