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Ракетний удар по Харкову 2 січня: кількість жертв зросла

Харків, Четвер 04 січня 2024 13:21
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Ракетний удар по Харкову 2 січня: кількість жертв зросла Фото: зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару по Харкову 2 січня (t_me_kharkivoda)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову зросла до двох. У лікарні померла постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

"На жаль, у лікарні померла одна з поранених внаслідок обстрілу Харкова - 84-річна жінка", - повідомив він.

За даними ОВА, у лікарнях залишається 16 осіб, постраждалих від обстрілу 2 січня. Зокрема, серед них 9-річний хлопчик. Дитина отримала мінно-вибухову травму та забійну рану м’яких тканин, стан хлопчика - середньої тяжкості.

Також у лікарні у важкому стані знаходиться 56-річний чоловік. Його було прооперовано. Постраждалий отримав множинні уламкові ураження.

Нагадаємо, сьогодні прокуратура Харківської області повідомила, що кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки 2 січня збільшилася до 63. До медиків звернулася 23-річна дівчинка. У неї акуботравма (контузія).

Масований обстріл України 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів". Головними цілями ворога стали Київ та Харків. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі Харкова.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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