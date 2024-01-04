У Криму лунають вибухи, росіяни жаліються на "масовану атаку": що відомо
В Севастополі, а також Євпаторії тимчасово окупованого Криму лунають вибухи. Очевидці стверджують про "прильоти".
Про ситуацію в Криму - в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: Telegram-канал "ЧП/Cевастополь", "Крым.Реалии", "Крымский ветер", а також так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, Міністерства оборони Росії.
Севастополь
Перед оголошенням повітряної тривоги, окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом.
Telegram-канал стверджує про нібито масовано атаку в сторону Криму, а також про гучні вибухи в місті.
Варто додати, що наразі офіційні особи, чи військове командування України жодним чином не коментувало ситуацію. Також тишу зберігає окупаційна так звана "влада".
Фото: Севастополь (google maps)
Повторні вибухи в Севастополі
Російський канал скигле через повторні вибухи на території міста, зокрема стверджує про "приліт" у Балаклаві.
В Севастополі підтвердили атаку
За словами так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, в місті нібито працює російська протиповітряна оборона.
Фото: Севастополь (t.me/Crimeanwind)
"Прильоти" в районі бухти
Як стверджують очевидці, в районі бухти було два "прильоти".
Фото: ситуація в Севастополі (t.me/Crimeanwind)
Близько десяти вибухів
Як стверджує "Крым.Реалии", в місті пролунало близько десяти вибухів.
Пожежа в районі мису Фіолент
Після вибухів сталась пожежа в районі мису Фіолент або висот Кая-Баш під Балаклавою.
Міноборони Росії "відзвітувалось"
Як стверджує Міністерство оборони країни-терориста Росії, нібито протиповітряна оборона збила 10 українських ракет.
Ймовірно, "приліт" по військовій частині
"Одну українську ракету начебто збили, а друга влучила у військову частину (КП зв'язку) в Юхариній балці в Севастополі. Зараз туди поїхали швидкі та пожежники, повідомляють наші підписники", - пише "Крымский ветер".
Є руйнування
За словами Развожаєва, нібито, внаслідок падіння уламків постраждав будинок на вулиці Глухова. Постраждала людина.
Євпаторія
Як стверджує "Кримський вітер", очевидці стверджують про сильний вибух в Євпаторії. За їх словами, перед вибухом вони чули та бачили ракету.
Фото: Євпаторія (google maps)
Пожежа після "прильоту"
В Євпаторії, як стверджують очевидці, виникла пожежа після "прильоту".
Ситуація у Криму
Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.
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