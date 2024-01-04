США не виявили нецільового використання військової допомоги Україні

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Ми дуже, дуже старанно працюємо над тим, щоб кожна система, яка надається Україні, мала певний ступінь звітності. Ми можемо запевнити Конгрес та американський народ, що ця техніка використовується належним чином на полі бою", - сказав він.

Кірбі нагадав, що у Києві працюють фахівці, які займаються звітністю. "І українці розуміють нашу потребу у відповідальності. Вони поділяють це і ясно дали зрозуміти, що готові працювати з нами над заходами підзвітності для всіх систем, що надаються", - додав він.

"І ми не побачили жодних ознак якоїсь широкомасштабної корупції чи... чи зловживань з боку українських військових", - сказав Кірбі.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 27 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Штати надали Україні пакет військової допомоги на 250 млн доларів, який може стати останнім найближчим часом.

Це пов'язано з тим, що Конгрес не може затвердити нового фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів. Республіканці відмовлялися підтримувати ініціативу президента Джо Байдена. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 3 січня заявив, що йому невідомо про жодне "швидке" рішення, яке можна було б зробити, щоб відновити виділення Україні нових пакетів допомоги у сфері оборони.