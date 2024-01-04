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Бельгія відправить в Данію два F-16 для навчань українських пілотів, відомі терміни

Четвер 04 січня 2024 14:47
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Бельгія відправить в Данію два F-16 для навчань українських пілотів, відомі терміни Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Бельгія відправить два двомісні літаки F-16, а також 50 військовослужбовців до Данії в період з березня по вересень для участі в навчанні українських пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бельгійське видання RTBF.

Як нагадує видання, тренувальна місія є частиною "коаліції F-16", яка об'єднує тринадцять країн, у тому ж числі й Бельгію, під керівництвом Данії, Нідерландів, а також США. Мета місії полягає у тому, щоб забезпечити наші Повітряні сили винищувачами-бомбардувальниками.

Два літаки F-16 Бельгія направить на авіабазу Skrydstrup в Данії.

Підготовка включатиме тренування не лише для пілотів, але й українських техніків, а також планувальників місій.

F-16 для України

У 2023 році західні союзники України створили авіаційну коаліцію для передачі ЗСУ сучасних винищувачів, зокрема, F-16. У рамках цієї коаліції Україна отримає щонайменше 61 літак від Данії та Нідерландів.

На початку листопада Нідерланди відправили перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр. Крім того, наприкінці грудня перша група українських пілотів розпочала тренування на F-16 у Данії.

Як писало Newsweek, перші літаки F-16, ймовірно, вже прибули до України. Проте у Повітряних силах України цю інформацію не підтвердили.

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