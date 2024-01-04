Російські війська намагаються наступати на північ від Бахмута: карти ISW

Російські війська підтвердили наступ на південний захід від Авдіївки, намагаються наступати на північний захід від Бахмута. За попередньою інформацією, українські війська досягли незначних успіхів у західній частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

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ISW з'ясував, що 3 січня російські та українські війська продовжували позиційні бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали на північний схід та схід від Куп'янська в районі Синьківки, озера Лиман та Петропавлівки, а також на захід та південний захід від Кремінної в районі Тернів та Серебрянського лісництва.

Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські війська перегруповуються і завдають плануючих бомбових ударів у напрямку Лимана.

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За словами ISW, підтвердилося недавнє просування російських військ на північний захід від Бахмута. Відео з геолокацією, опубліковане 2 січня, показує, що російські війська просунулися на північ від дороги Бахмут-Хромово між Богданівкою та Хромовим.

Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що біля Богданівки продовжуються інтенсивні бої й що російські війська намагаються просунутися у напрямку Часового Яру (на захід від Бахмута).

Російські та українські джерела повідомили про позиційні бої на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового, на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Курдюмівки, Кліщіївки та Андріївки.

ISW пише, що нещодавно російські війська підтвердили наступ на південний захід від Авдіївки. Відео з геолокацією, опубліковане 3 січня, показує, що російські війська досягли незначного посилення на північно-західному березі Ізмайлівського ставка на околиці Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового та Бердичева; на північно-західній та південно-східній околицях Авдіївки; та на південний захід від Авдіївки в районі Невельського та Первомайського.

Нещодавно російські війська досягли підтверджених успіхів у ході наземної атаки на південний захід від Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 3 січня, показує наслідки російського наступу на південний схід від Побєди (приблизно за 10 км на південний захід від Донецька) і вказує на те, що російські війська досягли низки незначних успіхів на південно-східній околиці Побєди.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька.

"Південна вісь"

За словами ISW, російські та українські сили продовжували позиційні бої у районі кордону Донецької та Запорізької областей 3 січня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Російські та українські джерела повідомляють про позиційні бої на південний захід від Великої Новоселівки, недалеко від Приютного та на захід від Старомайорського.

ISW виявив, що українські війська досягли незначних успіхів у західній частині Запорізької області на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 3 січня, хоча ISW не спостерігав якихось підтверджених змін.

Позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області 3 січня, але підтверджених територіальних поступів у цьому районі не було. Російські та українські війська продовжували зустрічатися у боях біля Кринків.