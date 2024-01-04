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WP повідомило, скільки балістичних ракет могла отримати Росія від КНДР

Четвер 04 січня 2024 21:50
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WP повідомило, скільки балістичних ракет могла отримати Росія від КНДР Архівне фото: Кім Чен Ин і Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Дмитро Браславський

Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Сьогодні стало офіційно відомо, що Росія почала запускати балістичні ракети по Україні, які були надані Північною Кореєю.

"Розгортання Росією північнокорейських балістичних ракет, про яке раніше не повідомлялося, вказує на зростаючу підтримку главою КНДР Кім Чен Ином військових зусиль Москви", - йдеться в матеріалі.

Також це також показує здатність російського диктатора Володимира Путіна спиратися на країни-ізгої, щоб компенсувати недоліки в його власному арсеналі.

Скільки ракет могла отримати РФ

"Росія стає дедалі більш ізольованою на світовій арені та змушена шукати військову техніку у держав-однодумців", - сказав американський чиновник.

За його словами, це результат санкційного тиску на Кремль.

"Наша інформація вказує на те, що Корейська Народно-Демократична Республіка нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет, а Росія запустила кілька балістичних ракет по Україні", - сказав чиновник.

Другий чиновник повідомив виданню, що північнокорейські поставки були балістичними ракетами малої дальності, які РФ випустила по Україні наприкінці грудня і на початку січня.

КНДР постачає Росії зброю для війни проти

За даними розвідки США стало відомо, що російські кораблі із серпня місяця регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.

Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати висловлюють стурбованість військовим співробітництвом Росії та Північної Кореї.

Сьогодні координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використовували для ударів по Україні.

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