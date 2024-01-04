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Кількість жертв ракетної атаки по Києву 29 грудня знову виросла

Четвер 04 січня 2024 07:54
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Кількість жертв ракетної атаки по Києву 29 грудня знову виросла Фото: кількість жертв ракетної атаки по Києву 29 грудня знову побільшало (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кількість загиблих під час ракетної атаки росіян у Києві 29 грудня знову зросла. Слідчі виявили ще двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Оновлення даних про наслідки ракетного удару 29 грудня 2023 року. Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих", - йдеться у повідомленні КМВА.

Повідомляється, що станом на ранок 4 січня на підставі проведених слідчих дій загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29 грудня становить 32 особи, поранення отримали 30 осіб.

Що відомо про обстріл Києва 29 грудня

Російські війська 29 грудня влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Зокрема, в небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.

Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих. Пізніше кількість постраждалих зросла до 28 людей. Також повідомлялося про трьох загиблих. Пізніше кількість загиблих почала стрімко зростати. 1 січня у Києві було оголошено днем жалоби.

Нагадаємо, що вчора, 3 січня, у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої ворожої атаки, які тривали з 29 грудня. Повідомлялося про 30 загиблих.

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