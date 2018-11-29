Садовый: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Андрей Садовый (УНИАН)

Садовый заявил, что будет участвовать в выборах президента 2019, а на новый мэрский срок не пойдет

Дата рождения: 19 августа 1968 года (50 лет)

Партия: "Самопомич"

Должность: мэр Львова, лидер партии "Самопомич"

Образование: Львовский политехнический институт

Семья: женат, пятеро сыновей

Садовый на выборах президента 2019

Биография

Бизнес

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Садовый на выборах 2019.

Рейтинги

1 ноября 2018 года. Если бы выборы президента проводились в ноябре, то лишь 2,5% украинцев проголосовали бы за лидера партии "Самопомич", мэра Львова Андрея Садового. Это девятое место в президентском рейтинге. В первой тройке - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,4%), шоумен Владимир Зеленский (7,6%) и действующий президент Петр Порошенко (7%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социсследований, Киевского международного института социологии и группы "Рейтинг".

Если бы выборы президента проводились в ноябре, то лишь 2,5% украинцев проголосовали бы за лидера партии "Самопомич", мэра Львова Андрея Садового. Это девятое место в президентском рейтинге. В первой тройке - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,4%), шоумен Владимир Зеленский (7,6%) и действующий президент Петр Порошенко (7%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социсследований, Киевского международного института социологии и группы "Рейтинг". 3 октября 2018 года на встрече с организаторами молодежного форума "Молодвиж" мэр Львова Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в выборах президента 2019, а вот на новый мэрский срок не пойдет. Ключевые пункты предвыборной кампании Садового: мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны.

Биография

Андрей Иванович Садовый родился 19 августа 1968 года во Львове. Его отец был инженером, а мать - преподавателем.

После школы он поступил во Львовский техникум радиоэлектроники, где совмещал обучение с работой на рынке. После службы в армии изучал приборы и электроустройства во Львовском политехе.

Фото: Андрей Садовый в юности (facebook.com/andriy.sadovyi)

В 1997 году будущий политик получил еще одно образование по специальности "финансы и кредит", а в 1999-м окончил магистратуру по госуправлению.

В 1997 году Андрей Иванович становится главой совета правления ВАТ "Югзападэлектросетьстрой" во Львове. Проработал на этой должности вплоть до 2005 года.

Бизнес

В начале 90-х Садовый заинтересовался медиабизнесом. В 1993 году совместно с журналистами Александром Кривенко и Игорем Копистинским он открывает радиостанцию "Люкс", в 1997-м основывает газету "Поступ", а в январе 2006-го - новостной канал "24".

"Люкс" быстро перерастает в крупную медиакорпорацию, в которую входят ТК"24", "Радио люкс", "Радио 24", издание Zaxid.net, портал "Футбол 24".

После того, как Андрей Иванович возглавил Львов, весь медиабизнес он переписал на свою жену. Супруга Садового Екатерина является владелицей 76,8% акций медиахолдинга ТРК "Люкс".

В 2018 году Садовый занял 40 место в списке самых влиятельных людей Украины (по версии журнала "Новое время").

Политическая деятельность

В 1998 году Садовый был избран депутатом Львовского горсовета – занял должность председателя комиссии по экономической политике. Первый политический опыт был достаточно удачным – ему удалось быстро заработать авторитет у политиков и простых граждан.

В 2000 году Садовый получил должность главы набсовета культурного фонда им. А. Шептицкого. А уже спустя два года основал общественную организацию "Институт развития города", призванную сделать Львов европейским городом.

В 2004-м становится организатором объединения "Самопомич".

В течение последних 11 лет Садовый занимает кресло львовского мэра. Политика дважды переизбрали на эту должность. В связи с этим он даже отказался от должности вице-премьера в правительстве Арсения Яценюка, а также от участия в досрочных президентских выборах-2014.

Фото: ректор Львовского университета внутренних дел, генерал-майор милиции Владимир Ортынский, министр МВД Юрий Луценко и мэр Львова Андрей Садовый, 15 октября 2006 года (УНИАН)

На досрочных выборах в Верховную раду 2014 баллотировался по списку "Самопомичи". В итоге – партия заняла 3 место.

В октябре 2018 года стало известно, что "Самопомич" будет участвовать в президентских и парламентских выборах-2019 совместно с партией "Демократический альянс".

Скандалы

В мае 2016 года после пожара на Грибовицком полигоне, где погибло 4 человека, во Львове разгорелся "мусорный скандал", который превратился в противостояние между мэром и центральной властью. Садовый тогда говорил о поджоге, а в прокуратуре причиной пожара называли несоблюдения технических норм.

Премьер Владимир Гройсман критиковал львовского градоначальника за то, что тот за 11 лет управления городом не построил мусороперерабатывающий завод.

В ответ мэр Львова обвинял центральную власть в намеренном препятствовании вывозу мусора из города.

Ходили даже слухи о том, что генпрокуратура готовит против Садового подозрение. Однако в итоге – мэру подозрение предъявлено не было, а генпрокурор Юрий Луценко заявил, что уголовное производство будет расследоваться по статье "служебная халатность".

В январе 2014 года Садовый попал в комичную ситуацию из-за фото в российской православной газете "Московские ведомости". Как оказалось, газета ошибочно использовала фото львовского мэра с семьей в качестве иллюстрации к статье "Американцы больше не получат российских детей". Публикация касалась "закона Димы Яковлева", запрещающего американцам усыновлять детей из РФ.

Семья

Андрей Садовый с 2001 года женат на Екатерине Кит-Садовой (по образованию искусствовед).

Семья воспитывает 5 сыновей: Івана-Павла, Тадея-Луку, Михаила, Иосифа и Антония.

Фото: Садовый с семьей (УНИАН, facebook.com/andriy.sadovyi)