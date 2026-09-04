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Перша іноземна авіакомпанія скасувала польоти до РФ після застереження Зеленського

12:38 04.09.2026 Пт
2 хв
Пасажирам, які вже купили квитки, обіцяють повернути гроші
aimg Валерій Ульяненко
Перша іноземна авіакомпанія скасувала польоти до РФ після застереження Зеленського Фото: Air Tanzania зупинила польоти до Москви (Getty Images)
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Танзанійська авіакомпанія Air Tanzania зупинила польоти між Москвою та Дар-ес-Саламом з міркувань безпеки. Це сталося після застережень щодо загрози для цивільних літаків у повітряному просторі РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву авіаперевізника.

Авіакомпанія Air Tanzania з 4 вересня офіційно призупинила виконання рейсів за маршрутом Москва - Дар-ес-Салам. Компанія ухвалила таке рішення через загрозу безпеці польотів.

Пряме авіасполучення за цим напрямком запустили у липні цього року - регулярні польоти протрималися менше двох місяців.

Терміни відновлення польотів наразі невідомі. Пасажирам, які купили квитки на рейси до країни-агресорки, пообіцяли повернути гроші.

Танзанійська компанія виявилася не єдиною, яка переглянула свої маршрути. Раніше з міркувань безпеки польоти до російської столиці призупинила ізраїльська авіакомпанія El Al.

Індійський перевізник Air India ухвалив рішення змінити маршрути своїх рейсів із США до Індії, щоб повністю оминати російський повітряний простір. Окрім цього, окремі польоти напрямком до Росії почали скасовувати і турецькі авіакомпанії.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряний простір Росії може стати небезпечним для цивільної авіації через активність безпілотників.

За словами глави держави, Україна починає "закривати небо" РФ. Водночас він закликав міжнародні авіакомпанії та страхові компанії враховувати пов’язані з цим ризики.

Крім того, російські ЗМІ повідомляли, що після заяви Зеленського іноземні авіакомпанії почали скасовувати рейси до Москви та у зворотному напрямку. Загалом йшлося приблизно про 30 скасованих рейсів.

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