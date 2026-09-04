Віткофф і Кушнер планують візит до РФ та України 5-6 вересня, але є нюанс, - Reuters

Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Росію та Україну вже 5-6 вересня. Втім, візит до Києва досі під питанням - за даними джерел, Москва намагається цьому завадити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що відомо про візит

За інформацією Reuters з посиланням на джерело, Віткофф і Кушнер відвідають Росію та Україну в суботу й неділю. Востаннє вони приїжджали до Москви в січні, коли провели чотиригодинні нічні переговори з російський диктатором Володимиром Путіним у Кремлі.

Водночас, за даними джерела Reuters, обговорення поїздки американських переговірників до України все ще тривають. Сторони називали 6 вересня як можливу дату. Якщо візит відбудеться, він стане першим для Віткоффа і Кушнера в Києві.

"Росіяни не хочуть, щоб вони відвідували Київ, і намагаються змусити їх змінити план", - розповіло джерело агентства.

Ситуація в переговорах

Між Росією та Україною залишається значна відстань у поглядах на те, як завершити війну.

Диктатор Путін неодноразово вимагав від України відмовитися від більшої кількості територій, тоді як українська сторона відкидає умови, які вважає рівносильними капітуляції.

Останні переговори між Росією та Україною за посередництва США відбулися в лютому - незадовго до того, як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану.

Реакцію на повідомлення ЗМІ про можливий візит Віткоффа і Кушнера до Москви озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков. За даними російських ЗМІ, він фактично не став підтверджувати поїздку.

"Не став би нічого анонсувати, але коли ці контакти відбудуться, ми вас поінформуємо", - сказав Пєсков.