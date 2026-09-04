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На Одещині працівник ТЦК наїхав на 2-річну дитину та втік: що кажуть у поліції

10:43 04.09.2026 Пт
2 хв
За фактом ДТП відкрили провадження одразу за двома статтями
aimg Валерія Абабіна
На Одещині працівник ТЦК наїхав на 2-річну дитину та втік: що кажуть у поліції Фото: Слідчі дії стосовно ДТП за участі працівника ТЦК (поліція Одещини)
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На Одещині водій районного ТЦК під час мобілізаційного оповіщення наїхав на дворічного хлопчика і покинув місце пригоди. Дитину госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області та Одеський обласний ТЦК і СП.

Що відомо про ДТП

Автопригода сталася 3 вересня в одному із сіл Балтської громади Подільського району.

За попередніми даними поліції, працівник РТЦК та СП, який проводив мобілізаційне оповіщення, наїхав на хлопчика двох з половиною років. Дитина відійшла від батька, з яким стояла на дорозі, і опинилася на шляху автомобіля.

Після наїзду водій покинув місце пригоди. Дитина дістала тілесні ушкодження, її доправили до лікарні.

Що вирішили слідчі

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження) та статтею 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу.

Фото: Слідчі дії стосовно ДТП за участі працівника ТЦК (поліція Одещини)

Водія затримують у процесуальному порядку. Слідство триває, встановлюються повні обставини ДТП.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що всі обставини події встановлюють компетентні правоохоронні органи, і запевнили, що сприяють слідству та зацікавлені в об'єктивному з'ясуванні всіх обставин.

"Безпека, життя та здоров'я людей є безумовним пріоритетом. Дії всіх учасників події мають отримати належну правову оцінку за результатами встановлення всіх обставин", - зазначили у відомстві.

Там також закликали громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації та передчасних висновків до оприлюднення результатів розслідування.

Нагадаємо, це не перший резонансний інцидент за участю службового транспорту ТЦК на Одещині. У березні в Одесі мікроавтобус ТЦК збив пенсіонерку - за фактом ДТП в обласному ТЦК призначили службову перевірку.

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