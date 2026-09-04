Експерт спрогнозував, чим ЗСУ нищитимуть реактивні дрони у майбутньому

Про це у колонці РБК-Україна " Чому РФ тероризує Україну реактивними "Шахедами" та чого чекати у майбутньому " розповів керівник відділу безпілотних технологій Фонду Сергія Притули Кирило Люков.

На думку експерта, такі ракети дозволять працювати по широкому спектру повітряних цілей – від "Герань-4" до "Бандеролей" і навіть крилатих ракет.

При цьому поява реактивних дронів не означає, що Україні потрібно повністю перебудовувати систему протиповітряної оборони. Вона й надалі залишається комплексом сил і засобів у межах малої ППО та бойових порядків уздовж лінії фронту.

Зазначається, що система виявлення вже достатньо ефективно працює з новими загрозами. Головне питання зараз – засоби ураження та перебудова бойових порядків і розрахунків із різними типами озброєння відповідно до потенційних цілей противника.

Водночас нарощування радарного поля та інших сенсорів виявлення залишається постійним завданням. Адже навіть найкращий засіб протидії не спрацює без своєчасного виявлення, точного цілевказання та наведення.

Є побоювання, що ворог перейде на більш аеродинамічні платформи, завдяки чому крейсерська та максимальна швидкості зростуть ще більше. Двигун, який встановлюється на "Герань-4", має більший потенціал, ніж зараз може реалізуватися у зв’язці із шахедоподібним планером. Тому не виключено, що швидкості таких дронів надалі зростатимуть.