ua en ru
Пт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

У Києві відкрили тестовий доступ до маркету зброї DOT-Chain Defence: як працює інтерактив

13:27 04.09.2026 Пт
2 хв
Доступ до маркетплейсу дронів для військових DOT-Chain Defence відтепер можна протестувати, але без покупки
aimg Лев Шевченко
У Києві відкрили тестовий доступ до маркету зброї DOT-Chain Defence: як працює інтерактив Фото: інсталяція DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Києві з'явилася інтерактивна інсталяція, яка вперше відтворює досвід користування DOT-Chain Defence - онлайн-магазином, через який військові обирають і замовляють дрони для фронту.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як працює інсталяція

Онлайн-магазин DOT-Chain Defence працює за знайомою логікою звичайного інтернет-магазину, тільки замість одягу чи побутової техніки — дрони та інші засоби для фронту. Військовий обирає потрібний під конкретне бойове завдання засіб, виробника та конфігурацію й оформлює замовлення у кілька кліків.

У Києві відкрили тестовий доступ до маркету зброї DOT-Chain Defence: як працює інтерактив

Фото: інсталяція DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)

Раніше цей досвід був доступний лише військовим. У новій інтерактивній інсталяції відвідувачі можуть самостійно обрати засіб, "оформити" його замовлення, переглянути відео його роботи та побачити частину дронів, яку військові замовляють через DOT-Chain Defence. Інсталяцію реалізовано за підтримки NAUDI.

Хто створив DOT-Chain Defence і скільки засобів вже поставили

DOT-Chain Defence створила Агенція оборонних закупівель ДОТ. Це закритий онлайн-магазин, доступ до якого мають лише військові: система дає змогу підрозділам самостійно обирати необхідні засоби відповідно до бойових завдань та доступних пропозицій виробників.

У Києві відкрили тестовий доступ до маркету зброї DOT-Chain Defence: як працює інтерактив

Фото: інсталяція DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)

За перший рік роботи через DOT-Chain Defence військовим поставили понад 1,2 млн засобів. Онлайн-магазин починався як пілот для 12 бойових підрозділів, а сьогодні ним користуються вже 500. У системі представлені майже 1200 засобів від 300 виробників.

У Києві відкрили тестовий доступ до маркету зброї DOT-Chain Defence: як працює інтерактив

Фото: інсталяція DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)

Асортимент розширився від кількох десятків FPV-дронів до дронів на оптоволокні, бомберів, перехоплювачів, наземних роботизованих комплексів, засобів РЕБ та боєприпасів до безпілотних систем. Замовлення оформлюється без паперових рапортів та багаторівневих погоджень - за декілька кліків. У середньому засоби з наявності доставляють за 9 днів, а іноді - навіть за один день.

Український онлайн-магазин уже привернув увагу не лише міжнародних партнерів, а й противника: через рік після запуску DOT-Chain Defence Росія оголосила про створення власного аналога такого сервісу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дрони Miltech
Новини
Віткофф і Кушнер планують візит до РФ та України 5-6 вересня, але є нюанс, - Reuters
Віткофф і Кушнер планують візит до РФ та України 5-6 вересня, але є нюанс, - Reuters
Аналітика
Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність