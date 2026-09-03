Кабмін дає бізнесу три місяці, щоб забезпечити доступ до укриттів, - Корецький
Уряд ухвалив рішення для адаптації роботи економіки до нової тактики повітряних ударів Росії. Одне з них стосується укриттів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.
Доступ до укриттів
Корецький зазначив, що при жовтому рівні тривоги (дронова небезпека - ред.) бізнес зможе продовжувати роботу. Умова - суворе дотримання вимог безпеки.
"Має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. Там де цього досі немає, Уряд дає три місяці на вирішення цього питання. На пʼятому році повномасштабної війни ми не можемо нехтувати безпекою людей", - каже він.
Мобільні укриття
Також Кабмін вимагає прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів в громадах. Мета - захист людей від уламків.
Всі ці зміни повинні захистити людей і не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу:
- міст,
- економіки,
- критичної інфраструктури.
Раніше РБК-Україна писало, що, за словами Корецького, під час жовтого рівня небезпеки у Києві має бути забезпечено повноцінний рух метрополітену.
Також повідомлялося, що в Україні створюються спеціальні робочі групи для децентралізації складів і збереження продукції підприємств.
Крім того, уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони, зазначив Корецький.