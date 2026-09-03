Кабмін дає бізнесу три місяці, щоб забезпечити доступ до укриттів, - Корецький

Уряд ухвалив рішення для адаптації роботи економіки до нової тактики повітряних ударів Росії. Одне з них стосується укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Доступ до укриттів

Корецький зазначив, що при жовтому рівні тривоги (дронова небезпека - ред.) бізнес зможе продовжувати роботу. Умова - суворе дотримання вимог безпеки.

"Має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. Там де цього досі немає, Уряд дає три місяці на вирішення цього питання. На пʼятому році повномасштабної війни ми не можемо нехтувати безпекою людей", - каже він.

Мобільні укриття

Також Кабмін вимагає прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів в громадах. Мета - захист людей від уламків.

Всі ці зміни повинні захистити людей і не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу:

міст,

економіки,

критичної інфраструктури.

Раніше РБК-Україна писало, що, за словами Корецького, під час жовтого рівня небезпеки у Києві має бути забезпечено повноцінний рух метрополітену.