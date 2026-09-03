ua en ru
Чт, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Кабмін дає бізнесу три місяці, щоб забезпечити доступ до укриттів, - Корецький

23:05 03.09.2026 Чт
2 хв
Це рятуватиме життя українців під час ворожих атак
aimg Олена Бджола
Кабмін дає бізнесу три місяці, щоб забезпечити доступ до укриттів, - Корецький Фото: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Уряд ухвалив рішення для адаптації роботи економіки до нової тактики повітряних ударів Росії. Одне з них стосується укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Доступ до укриттів

Корецький зазначив, що при жовтому рівні тривоги (дронова небезпека - ред.) бізнес зможе продовжувати роботу. Умова - суворе дотримання вимог безпеки.

"Має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. Там де цього досі немає, Уряд дає три місяці на вирішення цього питання. На пʼятому році повномасштабної війни ми не можемо нехтувати безпекою людей", - каже він.

Мобільні укриття

Також Кабмін вимагає прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів в громадах. Мета - захист людей від уламків.

Всі ці зміни повинні захистити людей і не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу:

  • міст,
  • економіки,
  • критичної інфраструктури.

Раніше РБК-Україна писало, що, за словами Корецького, під час жовтого рівня небезпеки у Києві має бути забезпечено повноцінний рух метрополітену.

Також повідомлялося, що в Україні створюються спеціальні робочі групи для децентралізації складів і збереження продукції підприємств.

Крім того, уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони, зазначив Корецький.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Сергій Корецький
Новини
Поїзд і автобус в одному сервісі: "Укрзалізниця" готує масштабне оновлення для пасажирів
Поїзд і автобус в одному сервісі: "Укрзалізниця" готує масштабне оновлення для пасажирів
Аналітика
Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК