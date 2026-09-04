Ціни на нафту злетіли через новий виток війни на Сході

Світові ціни на нафту демонструють найбільше тижневе зростання з липня через нову ескалацію бойових дій між США та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Вартість еталонної марки Brent перетнула позначку у 95 доларів за барель, підскочивши орієнтовно на 7% за тиждень - від початку року її ціна зросла майже на 60%. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) перевищила 91 долар за барель.

При цьому нафтопродукти, зокрема дизельне пальне, демонструють ще стрімкіше подорожчання через одночасний вплив конфлікту на Близькому Сході та війни Росії проти України.

Цього тижня роздрібні ціни на промислове паливо у США підскочили до найвищого рівня з середини 2022 року, а запаси енергоносіїв у Європі виявилися значно нижчими за зазвичай фіксовані сезонні норми.

Загострення конфлікту та ситуація в протоці

Стрімке подорожчання сировини сталося після завершення періоду відносного затишшя. Американська бомбардувальна кампанія на початку тижня спровокувала відповідь з боку Тегерана, який завдав ударів по військових базах США в регіоні.

Іранські сили продовжують атакувати цивільні та торговельні судна, які проходять через Ормузьку протоку. Крім того, Тегеран випустив ракети по території Йорданії, Кувейту та Бахрейну.

Керівниця відділу аналітики сінгапурської компанії Phillip Nova Pte Ltd. Пріянка Сачдева зазначила, що нафтові ринки наразі заново переоцінюють власну вразливість. Вона підкреслила, що премія за ризик може скорочуватися лише тимчасово, поки ключова проблема безпеки в регіоні залишається невирішеною.