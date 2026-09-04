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ЗСУ спростували фейк РФ про захоплення села Храпівщина на Сумщині

11:19 04.09.2026 Пт
1 хв
Спростування записав на відео заступник командира батальйону "Прапор"
aimg Валерія Абабіна
ЗСУ спростували фейк РФ про захоплення села Храпівщина на Сумщині Фото: Військові (Генштаб ЗСУ)
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Інформація про нібито захоплення російськими військами села Храпівщина на Сумщині не відповідає дійсності. Прориву оборони не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду "Маґура".

За інформацією бригади, деякі російські пропагандистські пабліки поширюють дані про нібито захоплення села Храпівщина, яке розташоване в зоні відповідальності 47 ОМБр. У бригаді наголосили, що це чергова дезінформація ворога.

"Прориву оборони не було. Воїни 47 ОМБр продовжують тримати визначені рубежі", - йдеться у повідомленні.

У бригаді закликали критично ставитися до будь-яких інформаційно-психологічних операцій ворога.

Нагадаємо, Росія системно поширює фейки про "захоплення" українських населених пунктів. Нещодавно російські ресурси оголосили про захоплення Іволжанського на Сумщині, однак село залишається під повним контролем Сил оборони - у військових зазначили, що ворог "посуває лінію фронту" лише на клавіатурі.

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