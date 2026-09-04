ЗСУ спростували фейк РФ про захоплення села Храпівщина на Сумщині
Інформація про нібито захоплення російськими військами села Храпівщина на Сумщині не відповідає дійсності. Прориву оборони не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду "Маґура".
За інформацією бригади, деякі російські пропагандистські пабліки поширюють дані про нібито захоплення села Храпівщина, яке розташоване в зоні відповідальності 47 ОМБр. У бригаді наголосили, що це чергова дезінформація ворога.
"Прориву оборони не було. Воїни 47 ОМБр продовжують тримати визначені рубежі", - йдеться у повідомленні.
У бригаді закликали критично ставитися до будь-яких інформаційно-психологічних операцій ворога.
Нагадаємо, Росія системно поширює фейки про "захоплення" українських населених пунктів. Нещодавно російські ресурси оголосили про захоплення Іволжанського на Сумщині, однак село залишається під повним контролем Сил оборони - у військових зазначили, що ворог "посуває лінію фронту" лише на клавіатурі.