ЗСУ спростували фейк РФ про захоплення села Храпівщина на Сумщині

Інформація про нібито захоплення російськими військами села Храпівщина на Сумщині не відповідає дійсності. Прориву оборони не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду "Маґура" .

За інформацією бригади, деякі російські пропагандистські пабліки поширюють дані про нібито захоплення села Храпівщина, яке розташоване в зоні відповідальності 47 ОМБр. У бригаді наголосили, що це чергова дезінформація ворога.

"Прориву оборони не було. Воїни 47 ОМБр продовжують тримати визначені рубежі", - йдеться у повідомленні.

У бригаді закликали критично ставитися до будь-яких інформаційно-психологічних операцій ворога.