"Флеш" відповів, чи справді реактивні "Шахеди" запускають FPV-дрони над Києвом

Після повідомлень про можливе використання FPV-дронів разом із реактивними "Шахедами" у Києві з'явилася нова інформація. Фахівці перевірили цю версію та видали результат громадськості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на позаштатного радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

"Флеш" повідомив про відсутність підтверджень того, що російські війська використовують реактивні "Шахеди" як носії FPV-дронів під час атак на Київ.

За його словами, фахівці протягом кількох днів перевіряли інформацію, яка з'явилася у мережі, проте доказів такої схеми застосування безпілотників виявити не вдалося.

"За три дні нам не вдалося знайти жодного доказу використання FPV з реактивних "Шахедів" у Києві", - написав Бескрестнов.

Що відомо про технологію

При цьому сама технологія розміщення FPV-дронів на ударних безпілотниках не є новою. Безкрестнов раніше пояснював, що російські військові використовують подібну схему вже більше року.

На звичайний "Шахед" або "Гербер" можуть встановлювати два FPV, якими потім керують через LTE-модем.

За словами радника президента, ефективність такого рішення залишається низькою, тому російські військові вдаються до нього нечасто. Він зазначав, що FPV при такому способі застосування нерідко втрачає зв'язок або управління і падає в результаті.

Окремо Бескрестнов звертав увагу на різницю між звичайними і реактивними безпілотниками. FPV-дрони, за його словами, встановлюються саме на звичайні "Шахеди", оскільки висока швидкість реактивного апарату робить таку конструкцію вкрай проблемною.

Таким чином, виявлення FPV у Київській області саме по собі не підтверджує версію про їхній запуск із реактивних "Шахедів".

Наявність такого зв'язку між двома типами безпілотників Бескрестнов закликав не вважати встановленим фактом без відповідних доказів.