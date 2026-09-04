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Удар по Coca-Cola: Сибіга закликав США "поставити Москву на місце" новими санкціями

12:17 04.09.2026 Пт
2 хв
Сибіга наголосив, що зупинити Москву здатна лише сила
aimg Валерія Абабіна
Удар по Coca-Cola: Сибіга закликав США "поставити Москву на місце" новими санкціями Фото: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга (facebook.com andrij.sybiha)
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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розцінив російський удар по заводу Coca-Cola на Київщині як навмисний напад на американський бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги в соціальній мережі Х.

Як у МЗС оцінили удар

За словами Сибіги, атака на завод Coca-Cola є частиною ширшої російської стратегії, спрямованої на пошкодження економіки США та витіснення американських компаній з міжнародних ринків.

"Російський удар по заводу Coca-Cola в Київській області не був поодиноким інцидентом. Це ще один навмисний напад на американські бізнес-інтереси", - наголосив він.

Заклик до США

Очільник МЗС підкреслив, що "тільки сила поставить Москву на місце". У цьому контексті він вкотре закликав Палату представників США ухвалити Закон про санкції проти Росії.

Що відомо про атаку

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували дронами завод Coca-Cola у селищі Велика Димерка на Київщині. Це одне з найбільших підприємств з виробництва безалкогольних напоїв у Європі. За словами глави держави, у РФ не могли не знати, що завдають удару саме по американському підприємству.

"Вже "Кока-Кола" у них такий ворог, що вони спалюють його "шахедами". Чіткий російський сигнал Америці", - заявляв Зеленський.

Нагадаємо, завод Coca-Cola у Великій Димерці атакували дронами 3 вересня - після удару на підприємстві спалахнула пожежа.

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