Удар по Coca-Cola: Сибіга закликав США "поставити Москву на місце" новими санкціями
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розцінив російський удар по заводу Coca-Cola на Київщині як навмисний напад на американський бізнес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги в соціальній мережі Х.
Як у МЗС оцінили удар
За словами Сибіги, атака на завод Coca-Cola є частиною ширшої російської стратегії, спрямованої на пошкодження економіки США та витіснення американських компаній з міжнародних ринків.
"Російський удар по заводу Coca-Cola в Київській області не був поодиноким інцидентом. Це ще один навмисний напад на американські бізнес-інтереси", - наголосив він.
Заклик до США
Очільник МЗС підкреслив, що "тільки сила поставить Москву на місце". У цьому контексті він вкотре закликав Палату представників США ухвалити Закон про санкції проти Росії.
Що відомо про атаку
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували дронами завод Coca-Cola у селищі Велика Димерка на Київщині. Це одне з найбільших підприємств з виробництва безалкогольних напоїв у Європі. За словами глави держави, у РФ не могли не знати, що завдають удару саме по американському підприємству.
"Вже "Кока-Кола" у них такий ворог, що вони спалюють його "шахедами". Чіткий російський сигнал Америці", - заявляв Зеленський.
Нагадаємо, завод Coca-Cola у Великій Димерці атакували дронами 3 вересня - після удару на підприємстві спалахнула пожежа.