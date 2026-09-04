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Росія вдарила безпілотниками по складах на Київщині

12:06 04.09.2026 Пт
1 хв
Інформації щодо постраждалих внаслідок обстрілу не було
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила безпілотниками по складах на Київщині Ілюстративне фото: ліквідація наслідків ворожої атаки (ДСНС)
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Російські окупанти вдарили безпілотниками по Київській області. Внаслідок обстрілу були пошкоджені склади у Броварському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок ранкової атаки ворожих БпЛА у Броварському районі пошкоджено складські приміщення. Інформації щодо постраждалих не надходило", - йдеться у заяві.

В Київській ОВА наголосили, що росіяни вкотре атакують цивільну інфраструктуру.

Українців також закликали не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 4 вересня у Броварах Київської області після ворожої атаки спалахнула пожежа на території промислового підприємства. Через займання місто накрив дим, у зв’язку з чим місцева влада закликала жителів дотримуватися запобіжних заходів.

Про пожежу повідомив мер Броварів Ігор Сапожко. За його словами, наразі на місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

Зазначимо, в ніч на сьогодні Київська область зазнала чергової атаки російських військ.

Унаслідок удару в Софіївській Борщагівці було пошкоджено складські приміщення. На місці події працювали відповідні служби, які ліквідовували наслідки атаки.

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