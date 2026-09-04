У Росії горять нафтобаза та хімзавод: БПЛА атакували об'єкти за сотні кілометрів від України
У ніч проти 4 вересня російські об'єкти нафтової та хімічної промисловості опинилися в зоні атаки БПЛА. Пожежі зафіксували в Сочі та Башкортостані, причому одна з них сталася більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-канал ASTRA, і каналу "БЛИСКАВКА" .
Пожежі спалахнули відразу у кількох регіонах
Нічна атака БПЛА призвела до спалахів на російських промислових об'єктах. У Сочі пожежа сталася на нафтобазі "Роснефть-Кубаннефтепродукт" в Адлерському районі.
За даними OSINT-аналітика ASTRA, такого висновку дійшли після аналізу кадрів, опублікованих очевидцями.
На знімках також зафіксовано ще одне вогнище загоряння. Раніше ASTRA повідомляла, що в районі Сочі після атаки спалахнув дивізіон протиповітряної оборони.
Мер міста Андрій Прошунін підтвердив інформацію про пожежу на нафтобазі та заявив, що обійшлося без жертв.
Що сталося під Стерлітамаком
Ще одну пожежу зафіксували у Башкортостані. Telegram-канал "БЛИСКАВКА" повідомив про атаку БПЛА на Стерлітамак, розташований більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону. У місті знаходиться один із великих центрів хімічної промисловості Росії.
За інформацією каналу, внаслідок атаки спалахнуло нафтохімічне підприємство. На ньому виробляють іонол - присадку, яка застосовується в авіаційному паливі та мастильних матеріалах.
Таким чином, повідомлення про наслідки нічної атаки надійшли одразу з двох російських регіонів. У Сочі йдеться про пожежу на об'єкті нафтової інфраструктури, а під Стерлітамаком – про спалах на підприємстві хімічної промисловості.
Нагадаємо, що раніше, в ніч проти 30 серпня, українські сили завдали ударів по кількох важливих об'єктах на території Росії. Зокрема, під атакою опинився Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області, де після поразки зафіксували спалах.