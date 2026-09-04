Дрони атакували установку ППО біля Сочі, чутно детонацію (відео)

У ніч на 4 вересня безпілотники атакували дивізіон ППО поблизу Сочі - за попередніми даними, пожежа спалахнула в районі селища Сіріус на кордоні з Абхазією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

Що відомо про атаку

Жителі Сочі вночі повідомляли про численні вибухи, а також про пожежу, яка виникла після удару.

За аналізом фотографій очевидців, який провели в ASTRA, займання сталося саме в районі Сіріуса біля річки Псоу - там розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400.

Не перша спроба удару

Цю ж територію вже намагалися атакувати раніше — у травні цього року. За даними місцевих ЗМІ, неподалік, на пляжі "Крила Балтики", просто на березі встановили масштабний радар.

"Ми віддаємо перевагу не засмагати під такою технікою, до того ж вона обертається і дуже гуде", - розповідала місцева жителька. Територія Сіріуса вже неодноразово ставала ціллю атак безпілотників.