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Дрони атакували установку ППО біля Сочі, чутно детонацію (відео)

02:57 04.09.2026 Пт
2 хв
Ціллю міг стати зенітний комплекс С-300 або С-400 біля кордону з Абхазією
aimg Катерина Коваль
Дрони атакували установку ППО біля Сочі, чутно детонацію (відео) Фото: російський окупант поруч з установкою С-400 (Getty Images)
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У ніч на 4 вересня безпілотники атакували дивізіон ППО поблизу Сочі - за попередніми даними, пожежа спалахнула в районі селища Сіріус на кордоні з Абхазією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Що відомо про атаку

Жителі Сочі вночі повідомляли про численні вибухи, а також про пожежу, яка виникла після удару.

За аналізом фотографій очевидців, який провели в ASTRA, займання сталося саме в районі Сіріуса біля річки Псоу - там розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400.

Не перша спроба удару

Цю ж територію вже намагалися атакувати раніше — у травні цього року. За даними місцевих ЗМІ, неподалік, на пляжі "Крила Балтики", просто на березі встановили масштабний радар.

"Ми віддаємо перевагу не засмагати під такою технікою, до того ж вона обертається і дуже гуде", - розповідала місцева жителька. Територія Сіріуса вже неодноразово ставала ціллю атак безпілотників.

Про удари Сил оборони по об'єктах у Сочі РБК-Україна повідомляло й напередодні. Того ж тижня ВМС України вразили російське судно забезпечення NEFRIT у порту Сочі - для атаки використали морський безекіпажний катер.

А в ніч на 3 вересня в Севастополі підрозділи Сил оборони вразили російський десантний катер БК-16 - інформація про масштаб пошкоджень тоді ще уточнювалася.

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