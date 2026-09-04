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Івана Федорова призначили головою Держагенства відновлення України

11:12 04.09.2026 Пт
2 хв
Це не всі кадрові зміни в уряді за сьогодні
aimg Олена Чупровська
Івана Федорова призначили головою Держагенства відновлення України Фото: новий керівник Агентства відновлення Іван Федоров (Getty Images)
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Кабінет Міністрів України звільнив одразу трьох посадовців і затвердив нового керівника - вже ексголову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Кабінету Міністрів України.

Кого звільнив Кабмін

Урядовими рішеннями посад позбулися одразу три чиновники:

  • Сергій Сухомлин залишив посаду Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України;
  • Микола Бойко пішов з посади першого заступника голови цього ж агентства;
  • Анна Сдобнова більше не обіймає посаду заступника Голови Українського інституту національної пам'яті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нова посада для Федорова

Кабмін також погодив звільнення голови Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова Сергійовича.

Уряд призначив його Головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Івану Федорову нову посаду - очолити Агентство відновлення. Про це очільник Запорізької ОВА розповів під час звіту про 1000 днів роботи.

Федоров назвав цю пропозицію "надскладною" і пояснив, що ворог продовжуватиме бити по стратегічних об'єктах, тому їх потрібно захищати та швидко відновлювати.

За його словами, перехід на нову посаду не означає, що він залишить Запорізьку область - він продовжить працювати співголовою обласної Ради оборони та відповідатиме за регіон.

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