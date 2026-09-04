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НПЗ у Кстово та Усть-Лузі зупинилися після ударів України

14:16 04.09.2026 Пт
2 хв
Один із заводів входить у топ-5 найбільших у Росії
aimg Валерія Абабіна
НПЗ у Кстово та Усть-Лузі зупинилися після ударів України Фото: Ураження НПЗ у Кстово (росЗМІ)
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Сили оборони підтвердили зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово та комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про зупинку заводів

За результатами аналізу додаткових даних, у Генштабі підтвердили зупинку роботи нафтопереробного заводу "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області. Підприємство уразили ще 26 серпня.

Також підтверджено зупинку роботи комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у селищі Слобідка Ленінградської області.

Що уразили на "НОВАТЭК-Усть-Луга"

За даними Генштабу, під час удару 1 вересня на підприємстві уразили трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами - стався розлив нафтопродуктів на площі 200 квадратних метрів. Також під удар потрапили установка переробки первинного газового конденсату та дві колони установки гідрокрекінгу.

Крім того, зафіксовано горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 квадратних метрів.

У Генштабі наголосили, що обидва підприємства задіяні в забезпеченні потреб російських збройних сил.

Нагадаємо, НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово входить у топ-5 найбільших у Росії й регулярно стає ціллю Сил оборони.

Ще у липні ЗСУ уразили це підприємство - тоді під удар потрапила установка первинної переробки нафти, а відстань до цілі від кордону становила близько 800 кілометрів.

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