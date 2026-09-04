НПЗ у Кстово та Усть-Лузі зупинилися після ударів України

Сили оборони підтвердили зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово та комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про зупинку заводів

За результатами аналізу додаткових даних, у Генштабі підтвердили зупинку роботи нафтопереробного заводу "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області. Підприємство уразили ще 26 серпня.

Також підтверджено зупинку роботи комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у селищі Слобідка Ленінградської області.

Що уразили на "НОВАТЭК-Усть-Луга"

За даними Генштабу, під час удару 1 вересня на підприємстві уразили трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами - стався розлив нафтопродуктів на площі 200 квадратних метрів. Також під удар потрапили установка переробки первинного газового конденсату та дві колони установки гідрокрекінгу.

Крім того, зафіксовано горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 квадратних метрів.

У Генштабі наголосили, що обидва підприємства задіяні в забезпеченні потреб російських збройних сил.