Окупанти засудили викрадену українську журналістку Ірину Левченко до 15 років тюрми

Окупаційний суд на захопленій території Запорізької області засудив українську журналістку Ірину Левченко до 15 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт окупаційного суду.

За що судили журналістку

Інформація про вирок з'явилася о дев'ятій ранку 4 вересня на сайті окупаційного суду та в однойменному телеграм-каналі. Ірину Левченко визнали винною за 276-ю статтею російського кримінального кодексу "Шпигунство".

За версією окупантів, після початку повномасштабного вторгнення журналістка залишилася в окупованому Мелітополі й не відмовилася від українського громадянства.

"Зв'язавшись через месенджер Telegram з мешканкою підконтрольної ЗСУ території, жінка погодилася сприяти спецслужбам України, передаючи відомості про місця розташування адміністративних будівель та співробітників органів влади РФ, маршрути пересування особового складу, військової техніки, озброєння ЗС РФ, інших військ та військових формувань на території на Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Фото: Ірина Левченко в суді (росЗМІ)

Окупанти стверджують, що в лютому 2023 року вона нібито "передала відомості про державні міністерства та відомства РФ, зокрема силового блоку, з адресами та списками співробітників".

"Передання зазначених відомостей українській стороні могло призвести до завдавання вогневого ураження по розташуванню цих стратегічних об'єктів. Водночас зазначені відомості з пам'яті мобільного телефона, що належить їй, не видаляла, продовжуючи зберігати їх, поки її злочинну діяльність не було припинено співробітниками УФСБ Росії в Запорізькій області", - повідомив окупаційний суд.

Запорізький обласний суд визнав колишню журналістку винною і призначив їй 15 років покарання. Ім'я судді, який ухвалив вирок, невідоме - на відео, викладеному в телеграм-каналі окупаційного суду, його обличчя заблюрено.

За даними російського пропагандистського медіа ТАСС, Ірину Левченко арештували та розслідували її справу слідчі ФСБ.

Раніше окупанти регулярно перевозили незаконно ув'язнену журналістку з Донецького СІЗО до окупованого Мелітополя для проведення слідчих дій. Справу журналістки повністю закрили, і навіть адвокат не мав до неї повного доступу.

У червні 2026 року стало відомо, що Ірину Левченко етапували із Сімферопольського СІЗО до Краснодарського СІЗО в Росії.

Окупанти викрали Ірину Левченко разом з її чоловіком Олександром на початку травня 2023 року в тимчасово окупованому Мелітополі та певний час утримували обох у підвалах міста. Подружжя вже кілька років перебувало на пенсії. Окупанти затримали їх на вулиці - спочатку тримали разом, а потім розділили.

Олександра Левченка звільнили в серпні 2024 року - весь цей час його утримували в окупованому Мелітополі. Під час звільнення йому видали довідку про те, що він нібито відбув 21 добу адміністративного арешту за "порушення комендантської години". Паспорт, банківські картки та гроші, вилучені під час обшуку, йому не повернули.

За весь час ув'язнення чоловік лише раз побачив дружину - під час прогулянки в СІЗО, однак поговорити їм не дозволили.

Ірина Левченко працює в журналістиці з 1981 року. Вона працювала в заводських багатотиражках, мелітопольській районній газеті "Новий день", була власкором обласних і всеукраїнських видань, зокрема, "Телеграф". Журналістку внесено до списку цивільних медійників у російському полоні.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію про переслідування українських журналістів.