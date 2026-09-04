Зима буде важкою, але не через їжу: радник Зеленського назвав головну загрозу
Дефіциту їжі чи пального взимку не буде. А ось зі світлом та опаленням усе може бути значно гіршим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника президента України з технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова виданню DOU.
Продукти та пальне: без масового дефіциту
Пояснити паніку легко: люди бачать повідомлення про удари по складах і починають скуповувати все підряд. Бескрестнов каже - причин для цього немає.
Радник пояснив, чому масового дефіциту не буде:
- український ринок тісно повʼязаний з європейським;
- якщо якогось товару забракне, Європа швидко заповнить нішу;
- локальні проблеми можливі лише з окремими товарами, якщо Росія знищить конкретне виробництво;
- тотального дефіциту очікувати не варто.
"Зима буде важкою, але не в плані їжі чи пального. З цим усе буде гаразд, голоду не буде", - зазначив Бескрестнов.
Головна загроза - удари по енергетиці
А ось тут прогноз значно менш втішний. Радник відкрито каже: удари по енергетичній інфраструктурі точно будуть.
"А ось удари по енергетиці - будуть", - додав він.
Тому готуватися варто не до дефіциту продуктів, а до можливих відключень світла й тепла.
Що варто купити вже зараз
Бескрестнов радить не відкладати покупки на потім, поки ціни ще не піднялися через ажіотажний попит.
"Тому раджу, поки є час і ціни не піднялися, купувати генератори, павербанки, аналоги EcoFlow", - зазначив він.
Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що в газосховищах вже накопичено достатньо ресурсу для проходження зими. За його словами, системних перебоїв з газом не буде, хоча ризики нових атак на інфраструктуру залишаються.
Як повідомляло РБК-Україна, міністр аграрної політики Тарас Висоцький порадив українцям мати мінімальний тижневий запас продуктів на випадок форс-мажорів.
За його словами, дефіциту соціально значущих товарів наразі не фіксується, а збитки бізнесу від ударів по продовольчих складах оцінюють у десятки мільярдів гривень.