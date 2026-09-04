Зима буде важкою, але не через їжу: радник Зеленського назвав головну загрозу

Дефіциту їжі чи пального взимку не буде. А ось зі світлом та опаленням усе може бути значно гіршим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника президента України з технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова виданню DOU.

Продукти та пальне: без масового дефіциту

Пояснити паніку легко: люди бачать повідомлення про удари по складах і починають скуповувати все підряд. Бескрестнов каже - причин для цього немає.

Радник пояснив, чому масового дефіциту не буде:

український ринок тісно повʼязаний з європейським;

якщо якогось товару забракне, Європа швидко заповнить нішу;

локальні проблеми можливі лише з окремими товарами, якщо Росія знищить конкретне виробництво;

тотального дефіциту очікувати не варто.

"Зима буде важкою, але не в плані їжі чи пального. З цим усе буде гаразд, голоду не буде", - зазначив Бескрестнов.

Головна загроза - удари по енергетиці

А ось тут прогноз значно менш втішний. Радник відкрито каже: удари по енергетичній інфраструктурі точно будуть.

"А ось удари по енергетиці - будуть", - додав він.

Тому готуватися варто не до дефіциту продуктів, а до можливих відключень світла й тепла.

Що варто купити вже зараз

Бескрестнов радить не відкладати покупки на потім, поки ціни ще не піднялися через ажіотажний попит.

"Тому раджу, поки є час і ціни не піднялися, купувати генератори, павербанки, аналоги EcoFlow", - зазначив він.