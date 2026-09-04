ua en ru
Пт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Зима буде важкою, але не через їжу: радник Зеленського назвав головну загрозу

12:08 04.09.2026 Пт
2 хв
Прогноз менш втішний щодо іншої проблеми, яка може виникнути через РФ
aimg Олена Чупровська
Зима буде важкою, але не через їжу: радник Зеленського назвав головну загрозу Фото: що порадив купити зараз радник президента (Getty ImageS)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Дефіциту їжі чи пального взимку не буде. А ось зі світлом та опаленням усе може бути значно гіршим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника президента України з технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова виданню DOU.

Продукти та пальне: без масового дефіциту

Пояснити паніку легко: люди бачать повідомлення про удари по складах і починають скуповувати все підряд. Бескрестнов каже - причин для цього немає.

Радник пояснив, чому масового дефіциту не буде:

  • український ринок тісно повʼязаний з європейським;
  • якщо якогось товару забракне, Європа швидко заповнить нішу;
  • локальні проблеми можливі лише з окремими товарами, якщо Росія знищить конкретне виробництво;
  • тотального дефіциту очікувати не варто.

"Зима буде важкою, але не в плані їжі чи пального. З цим усе буде гаразд, голоду не буде", - зазначив Бескрестнов.

Головна загроза - удари по енергетиці

А ось тут прогноз значно менш втішний. Радник відкрито каже: удари по енергетичній інфраструктурі точно будуть.

"А ось удари по енергетиці - будуть", - додав він.

Тому готуватися варто не до дефіциту продуктів, а до можливих відключень світла й тепла.

Що варто купити вже зараз

Бескрестнов радить не відкладати покупки на потім, поки ціни ще не піднялися через ажіотажний попит.

"Тому раджу, поки є час і ціни не піднялися, купувати генератори, павербанки, аналоги EcoFlow", - зазначив він.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що в газосховищах вже накопичено достатньо ресурсу для проходження зими. За його словами, системних перебоїв з газом не буде, хоча ризики нових атак на інфраструктуру залишаються.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр аграрної політики Тарас Висоцький порадив українцям мати мінімальний тижневий запас продуктів на випадок форс-мажорів.

За його словами, дефіциту соціально значущих товарів наразі не фіксується, а збитки бізнесу від ударів по продовольчих складах оцінюють у десятки мільярдів гривень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Енергетики
Новини
ЗСУ спростували фейк РФ про захоплення села Храпівщина на Сумщині
ЗСУ спростували фейк РФ про захоплення села Храпівщина на Сумщині
Аналітика
Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність